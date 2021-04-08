МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Сделать плату за электроэнергию в РФ более справедливой можно, в частности, с помощью либерализации цен на нее, то есть ослабления госрегулирования в этой области, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Он напомнил, что перекрестное субсидирование, при котором за более низкие тарифы на электроэнергию для населения и других потребителей, кто приравнен к нему, доплачивают остальные, — одна из основных проблем российской электроэнергетики, и ее решение требует целого комплекса мер. Бизнесмены рассказали, как им удобнее взаимодействовать с государством

"Во-первых, необходима постепенная либерализация цен для населения и других льготников. Либерализация должна быть поэтапной, с понятным пояснением для потребителей. При этом нежелателен старт в период снижения доходов населения. Льготы для населения необходимо оставлять, но делать их адресными. Помочь осуществить мягкий переход к нерегулируемым ценам может, например, введение прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в зависимости от объема потребления, которая успешно применяется в Республике Крым и городе Севастополе", — сказал Колобов.

При этом он считает, что необходимо также пересмотреть состав льготных категорий. Например, население, проживающее в квартирах с электроплитами (современные новостройки и многоэтажные многоквартирные дома), часто характеризуется высокими доходами.

"Во-вторых, требуется масштабная ревизия надбавок к цене мощности с целью сокращения финансовой нагрузки на потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), которая транслируется и на розничных потребителей, а также продолжение работы по оптимизации издержек генерирующих, сетевых и сбытовых компаний", — добавил Колобов.

Ранее в четверг газета "Известия" сообщила со ссылкой на протокол совещания Госсовета РФ по направлению "энергетика", что власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Речь о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом.