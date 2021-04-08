Первичные аукционы ОФЗ вчера прошли в ожидаемом и, скорее, позитивном ключе. Минфин разместил новый долг на 92 млрд руб. по доходностям умеренно выше рыночных котировок на покупку во вторник вечером: премия 6 бп для серии 26235 (мар.31) и 7 бп для серии 26233 (июл.35). Первую скрипку вновь играли крупные заявки: до 30 млрд руб. при размещении выпуска 26235 и до 8-9 млрд руб. для выпуска 26233.

Сам по себе объем в 92 млрд руб. выглядит комфортно на фоне темпа заимствований, который предполагают квартальные (77 млрд руб. в неделю) и годовые планы (73 млрд руб. в неделю). Вторичный рынок, однако, был больше сфокусирован вчера на развитии геополитических тем (обострение обстановки на востоке Украины) и динамике курса рубля. По итогам дня доходности прибавили от 4 бп до 12 бп вдоль кривой ОФЗ.

В вечерние часы настроения улучшились, следуя за комментариями Н. Патрушева о том, что "Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине". Этот заряд будет поддерживать рынок ОФЗ сегодня. Что касается первичных аукционов, то они превратятся в фактор поддержки вторичного рынка, только когда стабильно высокий темп недельных размещений позволит сформировать устойчивые ожидания, что планы по заимствованиям достижимы при разных сценариях и без большой переплаты.