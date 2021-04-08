В среду фондовые рынки США вновь не показали существенной динамики и закрылись вблизи нулевой отметки. Вчера состоялась публикация протоколов мартовского заседания ФРС. Согласно протоколам, в долгосрочной перспективе комитет нацелен на полную занятость и экономический рост выше 2%, но ФРС отмечает, что потребуется некоторое время до достижения данных целей.

В течение этого времени ФРС планирует придерживаться текущей монетарной политики, подразумевающей низкую ставку в диапазоне 0-0,25%, покупку гособлигаций США на $80 млрд и ипотечных облигаций на сумму в $40 млрд ежемесячно. Цели по долгосрочной инфляции в 2% остались без изменений.

Американский регулятор здравоохранения FDA продлил на 3 месяца срок рассмотрения заявок на регистрацию двух препаратов для лечения атопического дерматита. Первый препарат — abrocitinib от компании Pfizer, второй baricitinib от партнерства компаний Eli Lilly и Incyte. Теперь решение FDA стоит ждать по обоим препаратам в начале 3 кв. 2021 г. В качестве причины переноса регулятор указал необходимость дополнительного времени на изучение данных c клинических испытаний.

По нашим оценкам, новость положительна для компании Regeneron Pharmaceuticals, у которой уже выведен на рынок препарат Dupixent. Dupixent на текущий момент является стандартом лечения в ряде аллергических заболеваний, таких как астма, атопический дерматит и хронический риносинусит с назальными полипами. Продажи Dupixent в индикации «Атопический дерматит» по итогам 2020 г. составили $2,8 млрд (делятся между Regeneron и Sanofi). Перенос не столь длительный по сроку, но поможет укрепить позиции Dupixent среди сообщества аллергологов.

Пресс-секретарь Центра по Контролю Заболеваний США (ЦКЗ) предположил возможность возобновления круизов к середине лета с учётом некоторых ограничений, после того как Carnival угрожал передислоцировать свой флот в порты других стран.

Мы оцениваем эту новость позитивно, так как ЦКЗ сделал следующий шаг навстречу, но официального пресс-релиза ещё не последовало. Вероятно, ЦКЗ ждёт результатов вакцинационной кампании.

Согласно Bloomberg, компания Twitter рассматривала возможность покупки социальной сети Clubhouse за $4 млрд, но по неизвестным причинам сделка отменилась. Twitter заявил о планах запуска монетизации встроенного в Twitter аналога Clubhouse – сервиса Spaces.

По нашим оценкам, новость о планах начала монетизации Spaces положительна для акций компании. Мы считаем правильным решение не покупать социальную сеть Clubhouse, а развивать свой аналогичный сервис на базе социальной сети Twitter. У Twitter более 353 млн ежемесячно активных пользователей, которые могут стать пользователями нового сервиса. Если у компании получится монетизировать данный сервис, то это приведет к существенному увеличению выручки. В ближайшее время мы оценим перспективы монетизации данного сервиса и обновим нашу целевую цену.

Что касается Clubhouse, то социальная сеть явно сдает свои позиции в последнее время. Сервис получил быстрое развитие за счет двух главных факторов — регистрации по приглашениям (ощущение эксклюзивности) и выступлений знаменитостей на сервисе. Количество выступлений знаменитостей существенно сократилось, а с учетом того, что одному пользователю дается несколько приглашений, и это число периодически обновляется, все желающие уже вполне могли зарегистрироваться в сервисе, что ограничивает дальнейшее развитие сети, особенно в условиях отсутствия версии для Android-платформ.



