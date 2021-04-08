Банк России принял решение по формату введения "цифрового рубля". Сам по себе этот инструмент расширяет уже существовавшие наличные и электронные деньги, но будет иметь важное новое свойство – фактическое размещение на счетах Центрального банка и поэтому более высокую защищённость. Почему это не такое значительное изменение для пользователей и банков, объясняет директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Цифровой рубль в двухуровневом формате

Банк России предложил свою концепцию цифрового рубля (ЦР) – с открытием электронных кошельков финансовым организациям, а уже они будут сотрудничать с физическими и юридическими лицами, предоставляя им доступ к этим средствам. Это может привести к тому, что у банков останется возможность предлагать удобные услуги, а в экономике появится ещё один способ платить за товары и услуги (после наличных денег и "электронных рублей" на счетах в коммерческих банках).

В таком формате ЦР будет сильно напоминать уже стандартные платежи картами, смартфонами, часами, и более узко – "СБПэй", новый способ платить через Систему быстрых платежей с помощью тех же QR-кодов. В России это не звучит как новый шаг, мы прекрасно научились платить безналично, и новый способ скорее добавит гибкости с параллельным снижением издержек. Как напоминает Mastercard, Россия в 2021 году и так является одним из мировых лидеров по бесконтактным платежам, поэтому для нас ЦР не будет прорывом в цифровое будущее, оно уже с нами случилось.

Но у ЦР есть одно крайне важное свойство – он существует напрямую в системе Банка России, то есть даёт возможность не потерять свои деньги ни в какой ситуации.

Если вклад в коммерческом банке выше застрахованного уровня в 1.4 млн рублей может быть потерян, то ЦР будет лежать в определённом кошельке, и его удастся отследить в любой момент. Это новое свойство, которого у электронных денег мы не наблюдали.

Как изменится финансовая индустрия?

Именно потому, что ЦР предоставляет дополнительную степень защиты, он вводится как аналог наличных – в частности, не будет платить процентные ставки. Это существенно сокращает потенциальный спрос на эти средства со стороны граждан, потому что даже со срочных счетов проще перевести деньги на краткосрочные депозиты, тем более что оставшиеся в России банки находятся в системе страхования вкладов. Поскольку у среднего россиянина вклад небольшой (сильно меньше 1.4 млн рублей), а ставки по депозитам продолжат расти, то и переходить в наличные или ЦР не так интересно, и оценки максимального оттока в 4 трлн. рублей краткосрочных счетов едва ли реализуются. Стоит помнить, что общие суммы депозитов в экономике – более 50 трлн. рублей.

Это означает, что значительных изменений ждать не стоит: самое интересное может в будущем происходить с платежами ЦР при трансграничной торговле, а внутри России ничего слишком существенного не произойдёт.

У кого из участников рынка могут возникнуть проблемы?

Для коммерческих банков появление удобного формата ЦР, который частично сможет заменить наличные, а частично – срочные вклады, является проблемой, но не такой уж масштабной.

Да, это заставляет банки конкурировать за деньги клиента, платить чуть более высокие ставки, и они уже нащупали разные формы таких предложений – например, те же пополняемые вклады с возможностью снятия средств.

Поскольку использование ЦР, вероятно, будет платным для клиентов (из-за обслуживания электронных кошельков финансовыми организациями), граждане могут довольно быстро вернуться к использованию депозитов, даже если ЦР будет удобен.

И надо помнить, что кэшбек, программы лояльности, накопление миль для будущих полётов – всё это с ЦР будет едва ли возможным. Поэтому число из доклада Банка России в возможные потери четверти прибыли коммерческих банков кажется достаточно консервативной оценкой сверху, и едва ли достижима.

Падение будет значительно меньше, а затронуты будут скорее небольшие банки.

Обычный бизнес банков как способных справиться с оценкой рисков организаций никуда не денется. Взять депозиты у граждан и компаний, привлечь средства через облигации и межбанковское кредитование, поддерживать ликвидность через взаимодействие с Банком России коммерческие банки смогут, как раньше. Размещать их в автокредиты, "потребы" и ипотеку – тоже продолжат. Разве что из новых ролей будет возможность сообщить "является оператором ЦР, для вашего удобства и расширения методов оплаты", и обыграть это в рекламе.

Как изменится жизнь обычного человека?

Вероятно, что и для обычного человека ничего не изменится. В добавление к вышеперечисленным плюсам от большей гибкости и вероятного снижения издержек из-за большего выбора платежей можно ожидать упрощения системы переводов между банками, иногда анонимизацию платежей, но в целом стоит считать ЦР не меняющим радикально финансовую систему. Разве что у людей, которые раньше предпочитали хранить часть денег в наличности, будет ещё один инструмент полностью сохранного сбережения средств.

Выводы

ЦР – отличный шаг в возможности развивать использование рубля в разных формах и видах.

Его появление в России будет напоминать о хорошей технологической готовности Банка России, давать специфическую защищённость части средств граждан и компаний, но, вероятно, почти ничего не изменит как в спросе на наличные или электронные средства, так и в работе финансовых организаций.

Прибыль комммерческих банков, скорее всего, упадёт, но в 2021 году она растёт по сравнению с допандемийным 2019 годом, и едва ли можно ожидать рисков от ЦР для финансовой стабильности. Сейчас всё звучит как "давайте попробуем этот полезный инструмент и посмотрим на последствия".



