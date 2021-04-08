Рынки ждут начала хаоса в любой момент. Украина может стать триггером
Несмотря на некоторое информационное затишье на украинском фронте, экстренное заседание контактной группы несколько разрядило обстановку, ситуация остается очень напряженной.
Движение войск продолжается. Украина стягивает технику к Донбассу, а Россия к западной границе. Сегодня стало известно, что Каспийская флотилия переходит в Черное море, очень хорошо помню, как наши ракетные корабли из Каспия наносили удар по Сирии.
В общем, тренд пока не меняется, все готовятся к серьезным рискам. Любопытно, что сегодня стратеги HSBC активно рассуждали о хрупкости современного финансового рынка, где уровень "плеча" сейчас очень высокий.
Хаос может начаться по любой причине, то же обострение на Украине, чем не триггер. Поэтому, как они считают, сейчас нужно обратить внимание на качество, на "активы-убежища", к которым всегда относились казначейские облигации США.
Да, может быть, я бы добавил в этот список еще золото. Можно предположить, что из-за военно-политического обострения между Россией и США, многие центральные банки стран с развивающейся экономикой предпочтут накапливать золото, а не доллары и евро.
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