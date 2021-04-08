Акции "Системы" остаются недооцененными
Реакция рынка на отчетность Системы оказалась слабой. В целом, результаты не сильно разошлись с ожиданиями. Выручка оказалась на 3% ниже прогноза, показатель OIBDA – на 5%, но прибыль превзошла ожидания – 16 млрд против 9. Внимание приковано к показателям дочерних компаний, в первую очередь, не вышедших на IPO.
Выручка Segezha group увеличилась на 17% Yoy, однако переоценка валютных обязательств обусловила возникновение убытка в размере 1,3 млрд руб. Система собирается вывести компанию на IPO, по некоторым данным, планируется привлечь $500 млн, значительные валютные риск-шансы уменьшают привлекательность актива.
Сильные результаты продемонстрировала сеть клиник Медси. Выручка увеличилась на 12% не только за счет увеличения сети, но и за счет роста среднего чека. В компании не исключают, что отчасти это связано с пандемией COVID-19, и соответственно, средний чек может снижаться по мере снижения заболеваемости. У компании низкая долговая нагрузка (0,47х OIBDA), что открывает возможности для значительного роста.
На наш взгляд, инвесторам выгоднее покупать акции Системы, чем Segezha. Холдинг, по-прежнему, недооценен к стоимости своих публичных активов.
На данный момент оцениваем справедливую стоимость Segezha на уровне 138 млрд руб. Эта оценка учитывает расчетную стоимость компании на основании методик сравнительного анализа и чистых активов. С учетом итогов IPO OZON полагаем ее консервативной. Учитывая планируемое IPO Segezha, вероятность которого оцениваем в 80%, наша оценка справедливой стоимости акции Системы повышена до 35,67 руб., вероятно будет пересмотрена после размещения. Оценка также не учитывает январскую информацию о том, что директор по связям с инвесторами АФК Николай Минашин заявил, что вопрос удвоения дивидендов компании за 2020 год будет передан на утверждение акционерам.
Однако, при принятии данного решения, оценка компании может быть повышена незначительно, в пределах 5%.
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