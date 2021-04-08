Утром рубль пытался продолжить мощное восходящее движение второй половины предыдущей сессии. Оно было вызвано заявлением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, и конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития. Это ослабило высокую геополитическую напряженность, которая в последние дни оказывала сильное давление на рублевые активы.

Однако незадолго до открытия основной сессии рубль резко сдал позиции и вслед за кратковременным импульсом роста ускорил снижение, выйдя в ощутимый минус. Правда, это движение не получило развитие, сменившись активным восстановлением.

Дополнительным позитивом для нас выступило сообщения американской стороны о новых санкциях против России, которые, возможно, будут носить исключительно персональный характер. Это будет способствовать восстановлению рублевых активов.

Мировые рынки с начала дня демонстрировали восходящую динамику, правда, нефтяные цены находились под умеренным давлением. Оптимизму инвесторов способствовали вчерашние протоколы последнего заседания ФРС. Они отразили намерение регулятора сохранять темпы покупки активов неизменными в течение некоторого времени.

Незадолго до старта основной российской сессии внешний фон стал улучшаться, но затем начались попытки возобновления роста. Развивающиеся валюты в основном укрепляются, однако утром сдали позиции из-за восходящего импульса доллара. Правда, вскоре он резко просел, благодаря чему большинство представителей сектора вернулось в плюс.

Российский долговой рынок пытался переломить крайне негативную тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI на открытии совершил рывок вверх, но затем возобновил снижение, растеряв почти все сегодняшние достижения.

Нефть консолидируется

Вчера вечером нефть резко восстановилась, отыграв внутридневной провал и закрывшись в неплохом плюсе. Сегодня котировки поначалу умеренно снижались, но утром стали возвращать утраченные позиции, в основном консолидируясь вокруг вчерашнего закрытия. Сейчас Brent торгуется в небольшом минусе вблизи значения $62,8.

Улучшение настроений на глобальных площадках способствует позитивной динамике нефтяных цен. Дополнительную поддержку всем сырьевым товарам оказывает слабость доллара. Правда, развить более устойчивое восходящее движение нефти мешает неопределенность с перспективами быстрого восстановления нефтяного спроса.

Доллар не смог сохранить позитивный настрой

Вчера вечером индекс доллара (DXY) развернулся вверх от нового двухнедельного минимума, продемонстрировав мощное восходящее движение, в результате чего была переписана вершина сессии. Однако сегодня американская валюта находится под давлением, сейчас DXY теряет 0,25% около отметки 92,2 п.

Ускорение нисходящей динамики доллара было вызвано вышедшими недавно данными о количестве обращений за пособием по безработице США. Показатель неожиданно вырос, что свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда.

Пара EUR/USD вчера продемонстрировала быстрое снижение от новой двухнедельной вершины. Сегодня в первой половине дня европейская валюта восстанавливалась, после чего резко сдала позиции. Однако затем пара EUR/USD совершила рывок вверх, обновив дневной максимум. Сейчас она прибавляет 0,15% немного ниже уровня 1,190.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера не смогла закрепиться над уровнем 78 руб., испытав резкое снижение. В результате был пробит краткосрочный восходящий канал на 4-часовом графике. Тем не менее, пока часовая свечка не будет закрыта ниже горизонтальной поддержки 75,92, более вероятна по меньшей мере еще одна попытка уйти выше уровня 78 руб.



