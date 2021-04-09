Европейский фондовый рынок достиг в четверг рекордного максимума на фоне оптимизма в отношении вызванного мировым стимулированием экономического восстановления.

Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,6%, FTSE 100 прибавил 0,83%, германский DAX — 0,17%, французский CAC 40 — 0,57%.

Руководители ЕЦБ на заседании в марте обсуждали небольшое повышение покупок облигаций и согласились перенести покупки в этом квартале ближе, при условии, что они могут быть сокращены, когда позволят условия, как показала оценка условий на заседании по денежной политике.

Американский фондовый рынок также показал положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,17% до 33503,6 пункта, Nasdaq прибавил 1,03% до 13829,3, а S&P500 увеличился на 0,42% и составил 4097,2.

Ралли в технологическом секторе привело S&P 500 к новому историческому максимуму закрытия в четверг.

Доходность казначейских облигаций снизился до 1,6244% с 1,654%, так как участники рынка рассчитывают на то, что ФРС сохранит мягкую денежную политику.

Опубликованный в среду протокол мартовского заседания ФРС по денежной политике, показал, что представители FOMC оценили экономику США как далекую от достижения целей ФРС. Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил основные тезисы в четверг на мероприятии, организованном ФРС, сказав, что эффект на инфляцию от возобновления работы экономики может привести к росту будет временным.

Бумаги General Motors Co. снизились на 1,2% после того, как компания объявила в четверг, что приостановит производство еще на нескольких предприятиях в Северной Америке из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Цена акции Costco Wholesale выросла на 0,7% после публикаций операционных данных компании за март: продажи в марте увеличились почти на 18% — до $18,21 млрд по сравнению с $15,49 млрд за тот же месяц прошлого года.

После закрытия основной торговой сессии свои результат за квартал и прогнозы на первое полугодия опубликовал Levi Strauss, что способствовало росту акций на 3,2%. Прибыль компании оказалась лучше ожиданий $0,34 на акцию против ожидаемых $0,25. Выручка также оказалась лучше ожиданий. Согласно прогнозу, компания ожидает роста продаж в первом полугодии на 24-25% за период. Финансовые результаты компании не смогли превзойти ожидания аналитиков: чистая прибыль компании на акцию составила RMB 8,84, хотя аналитики ожидали RMB 9,6. Выручка также оказалась хуже прогнозов (RMB 22,55 млн против RMB25,71 млн). В ходе вечерней сессии бумаги компании снизились на 5%

В последний рабочий день недели знаковых отчетов не ожидается. Однако внимание инвесторов привлечет ряд макроданных. В пятницу Германия и Франция опубликует данные по объему промышленного производства за февраль, а в США выйдут данные по индекс цен производителей за март.

Американский рынок продолжает рваться вверх. На текущий момент нет серьёзных факторов, до сезона отчётности, начинающегося на следующей неделе.