Российский рынок акций вчера открылся уверенным отскоком, но восходящий импульс не получил продолжения. По итогам основной сессии Индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,2%, хотя с утра прибавка достигала 0,7%.

Между тем, Америка вновь обновила исторические максимумы, хоть и не очень уверенно. Пока российским инвесторам на стоит ждать сильной поддержи из-за океана: Индекс S&P500 находится около верхней границы восходящего канала (чуть выше 4100 пунктов), а поводов для его пробития нет никаких.

Внешний фон сегодня можно назвать скорее негативным: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но при этом в минус ушли промышленные и драгоценные металлы. Так что откроемся мы недалеко от отметки 3500 пунктов по Индексу Мосбиржи, быть может чуть ниже этого уровня.

Вообще, ситуация складывается противоречивой. Скорее всего, негативные риски о начале полномасштабных боевых действий в Донецке и Луганске не реализуются, поскольку Россия дала однозначно понять, что будет защищать своих граждан (в этих непризнанных республиках выдано около 400 тыс российских паспортов). Вроде бы рынку нужно начинать потихоньку сбрасывать этот фактор со счетов. Но впереди выходные, за которые всякое может случиться.

Поэтому если внешний фон сегодня сильно не изменится, то и существенных изменений в наших акциях не произойдет.

Наибольшим потенциалом отскока обладает Сбербанк, который сильно упал на политических рисках, но при этом получил порцию фундаментального позитива в виде отличной отчетности за март и первый квартал. Бумагу можно покупать с целью 293-295 руб, но при этом быть готовым резко закрыть позиции при негативном развитии событий на Украине.

Сегодня также ждем информации с совета директоров «Норникеля», который даст рекомендации по дивидендам. Считаем, что весь корпоративный негатив в бумагах ГМК уже заложен.

Затянулась коррекция в «Лукойле» и «Роснефти». Вчера «Лукойл» попытался отскочить, прибавив 0,5%. Но уверенным покупкам акций нефтянки препятствует нефть, которая после недавней высокой волатильности обосновалась в диапазоне 62-64 доллара за баррель и, похоже, чувствует себя здесь очень комфортно.

Рубль в паре с долларом нашел себе новый коридор: 76-78. Пока все робкие попытки пробить его верхнюю границу заканчивались неудачей. Пока не видно поводов для ее тестирования сегодня.

Однако и на серьезное укрепление рубля надежд нет: кроме политических факторов и сохраняющихся санкционных рисков на рубль всегда будет давить слабость отечественной экономики.