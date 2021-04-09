Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции АФК Система (+3,60%) и Фосагро (+3,71%). В аутсайдерах оказались бумаги Татнефти (-1,70%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 77.

Алроса (+0,43%) опубликует данные о продажах за март. Инвесторы уже отыграли ожидания восстановления алмазного рынка, но рост котировок может продолжиться. В марте на аукционе должны были реализовать несколько уникальных лотов, объем, вероятно, существенно увеличился по сравнению с февральским. Компания принимает дополнительные меры по стабилизации рынка. Производственный план на текущий год достаточно консервативен: 31 млн карат. На фоне постепенного усиления спроса это поможет сбалансировать рынок.

Ozon.ru (-1,88%) может быть добавлен в MSCI. Один из крупных банков отмечает, что эмитент формально соответствует критериям включения в престижный индекс в мае. Однако нет гарантии, что индексный комитет предпочтет другим кандидатам именно Ozon. Нередко перед включением в индекс проходит продолжительное время, а акции OZON торгуются менее полугода. Мы не рекомендуем инвесторам спекулятивно отыгрывать данную новость.

Ожидаем роста в пределах 1%. Техническая картина по многим бумагам первого эшелона складывается в пользу позитивной динамики на горизонте недели. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,50-77. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3510-3550 пунктов.