К окончанию недели на мировых рынках сохраняется преобладание покупок, что позволяет им обновлять исторические максимумы.

В четверг поддержку рисковым активам оказало выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, который в очередной раз указал на то, что текущие признаки восстановления экономики США недостаточны для начал разговоров о сворачивании мягкой денежно-кредитной политики, что стимулирующую политику необходимо удерживать продолжительное время, чтобы восстановление стало устойчивым. Также руководитель американского регулятора указал на сохраняющиеся риски со стороны мировой экономики, связанные со сложностями в процессе вакцинации в некоторых странах. При этом он отметил, что инфляционное давление является временным явлением, связанным с восстановлением. Это способствовало активизации покупок в США и росту основных индексов, а также помогло индексу S&P500 (+0,4%) обновить исторические максимумы. Плюс к этому, по итогам дня продолжилась коррекция в доходностях американских казначейских облигаций – 10-летние бумаги отступили ниже 1,65%.

Также максимумы вновь обновил индекс MSCI World, поднявшийся по итогам четверга на 0,5%. При этом рынки развивающихся стран смотрятся слабее – MSCI Emerging Markets Index постепенно отыгрывает потери, понесенные в конце февраля и начале марта, однако продолжает находиться на 8% ниже своих максимальных значений.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Азиатские площадки снижаются в пределах 1,1%, аутсайдером выступает рынок Китая, а исключение составляет Япония (+0,3%). Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 63 долларов за баррель. Из факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов в рамках сегодняшних торгов отметим публикацию статистики по индексу цен производителей в США.

По итогам четверга индекс МосБиржи прибавил 0,2%, закрепившись выше 3500 пунктов. Сегодня утром ожидаем консолидации российского рынка у уровней закрытия предыдущей сессии в отсутствии поводов для направленного движения. При этом в дальнейшем покупки в наших акциях могут активизироваться, что даст возможность нашему рынку продолжить отыгрывать потери начала недели. В результате, по итогам недели индекс МосБиржи сможет удержать позиции в диапазоне 3500-3600 пунктов.

В четверг доллар по отношению к рублю снизился на 0,2%, евро подтянулся на 0,2%. Сегодня на утренней сессии продажи в рубле преобладают, чему способствует ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль вновь вернулась в район 77 рублей. При этом в ходе сессии, на фоне ослабления геополитической напряженности и с учетом цен на нефть, национальная валюта может попытаться продолжить восстановление. Это приведет к дальнейшей коррекции доллара и его отступлению в середину диапазона 75-77,5 рубля.