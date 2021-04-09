Российский рынок акций в четверг показал смешанную динамику, не сумев ни развить начавшийся отскок, ни возобновить снижение. Индекс Мосбиржи консолидируется чуть выше 3500 п., внутридневные обороты торгов опустились ниже средних значений для последних месяцев.

Невысокая волатильность наблюдается и на западных площадках. Но в отличие от нашего рынка индекс S&P 500 находится на максимумах. Вчера ему вновь удалось выйти на рекордные за всю историю отметки. Наблюдается традиционный для США ползучий рост — устойчивое трендовое движение с невысокой амплитудой колебаний. Новые абсолютные высоты накануне были взяты и по глобальному индексу акций MSCI ACWI.

По S&P 500 следующая локальная цель находится уже совсем рядом в районе 4120–4140 п. Это еще на 0,5–1% выше текущих значений. Затем возможно временное торможение.

На рынке нефти фьючерсы Brent остаются около $62–64. Ситуация спокойная, но на горизонте ближайших недель повышенные риски более глубокой коррекции все-таки сохраняются, учитывая ожидаемый рост добычи стран ОПЕК+. Причин для возврата Brent к $70 и выше сейчас не видим.

Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3440 п. Следующим целевым ориентиром и в то же время уровнем сопротивления выступает предыдущий максимум в районе 3600–3620 п.

В начале недели наш рынок сильно отстал от западных коллег и в качестве причины многие указывают геополитический фактор и рост напряженности на востоке Украины. Но ведь негативный сценарий в данном случай может не реализоваться, что весьма вероятно. А наш рынок акций при этом может постепенно закрыть накопленный дисконт. В связи с этим удержание длинных позиций в акциях остается актуальным. Причин для ускоренного роста курса USD/RUB выше 77–78 сейчас не наблюдается. Наоборот, высокие сырьевые цены могут способствовать постепенному укреплению рубля при спокойном внешнем фоне.

В связи с этим существенный рост отставания ориентированных на внутренний рынок акций от бумаг экспортеров вряд ли увидим. Умеренно положительные ожидания по банковскому сектору, ритейлу и таким консервативным дивидендным историям как МТС или Юнипро.

Обращаю внимание, что, когда мы говорим, что российский рынок отстал от других площадок развивающихся стран, стоит делать поправку, что речь в первую очередь идет о ключевых голубых фишках. Если же посмотрим на индекс акций компаний средней и малой капитализации, то он сейчас находится рядом с историческим максимумом. Более слабая динамика наиболее ликвидных бумаг — это как раз эффект геополитического дисконта, который, как мне кажется, носит временный характер.

В фокусе

ФосАгро (+4,2%). Бумаги продолжаются пользоваться повышенным спросом на фоне высоких цен на удобрения. Участники рынка проявляют интерес к активу в качестве консервативного инструмента, способного защитить от слабости рубля. Кроме того, по бумагам платятся дивиденды на ежеквартальной основе, и компания имеет планы постепенного роста операционных показателей. В четверг были переписаны исторические максимумы. Акции сложно назвать чрезмерно дешевыми, однако описанные выше драйверы обеспечивают интерес инвесторов.

АФК Система (+3,6%). Компания опубликовала неплохой квартальный отчет. Но ключевой причиной роста, скорее всего, все-таки выступают ожидания скорого IPO Segezha Group. Так, Коммерсант пишет, что компания планирует 12 апреля сделать заявление о начале размещения. Это сильный драйвер для акций АФК, который окажет поддержку котировкам и позволит продолжить растущий тренд в сторону 40 руб. Длинные позиции можно удерживать.

Банк Санкт-Петербург (-1,2%). Накануне были объявлены дивиденды 4,56 руб. на акцию или 20% от чистой прибыли за 2020 г. Это доходность в 7,5% по текущим котировкам. Также банк объявил байбэк, но в традиционном для себя формате: акции будут выкупаться не с открытого рынка на бирже, а по заранее установленной цене со сбором заявок (с 17 мая по 21 июня.). Цена выкупа — 58 руб. Это ниже текущей рыночной цены (60,4 руб.). Но обращаю внимание, что дивидендный гэп будет до окончания срока приема заявок, так что без дивидендов бумаги сейчас торгуются даже с дисконтом 3,8%. Фактор байбэка окажет поддержку бумагам БСП до второй половины июня. Объем выкупа — 26 млн бумаг или 5,46% от общего объема обыкновенных акций.

Акции банка могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ведь по мере ожидаемого роста прибыли (на 70% к 2023 г. в рамках стратегии) будет уменьшаться акционерный капитал, на который распределяют дивиденды. Кроме того, БСП направляет на выплаты акционерам всего 20% прибыли. То есть в перспективе есть потенциал для существенного роста дивидендов, если банк решит увеличить payout ratio.

Среди корпоративных событий на сегодня запланировано заседание совета директоров Норникеля, на котором планируется дать рекомендацию по дивидендам.

Также сегодня АЛРОСА опубликует результаты продаж алмазов за март 2020 г.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $63,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.



