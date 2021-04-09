Торговая активность на российском локальном рынке долга вчера снизилась: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 26,9 млрд руб. против 31–36 млрд руб. в день на предыдущих сессиях. Почти половину общего оборота обеспечили короткие выпуски с фиксированным купоном, тогда как активность на дальнем отрезке кривой была минимальной. Доходности 10-летних ОФЗ повысились примерно на 2 бп, в том числе ОФЗ-26235 (YTM 7,3%) подешевел на 0,2 пп. Среднесрочные бенчмарки показали более слабый результат, поднявшись в доходности на 3–4 бп. В результате спред на отрезке 5–10 лет сузился на 2 бп, до 38 бп. Что касается потоков, мы отметили продажу среднесрочных облигаций иностранными инвесторами. По своей динамике рынок ОФЗ отстал от рубля и российских акций.

На фоне локальных рынков долга других развивающихся стран ОФЗ тоже смотрелись слабее. В среднем длинные бенчмарки EM снизились в доходности примерно на 3 бп. Наиболее выраженное отставание видно, если посмотреть на динамику за неделю, когда 10-летние ОФЗ повысились в доходности примерно на 20 бп, тогда как длинные облигации ЮАР и Мексики за тот же период снизились в доходности на 30–35 бп, Индонезии и Малайзии – на 20 бп, а доходности облигаций Бразилии и Польши опустились в недельном сопоставлении на 2–4 бп.