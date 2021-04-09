В четверг нефтяные котировки оставались стабильны на фоне нейтрального информационного потока. Фьючерсы на Brent незначительно прибавили в цене, поддерживаемые слабостью доллара США. Индекс доллара США DXY, отражающий курс американской валюты по отношению к шести другим мировым валютам, с начала недели потерял около 1% и вчера обновил двухнедельный минимум. Слабость доллара делает нефть более доступной для покупателей, средства которых номинированы в других валютах.

Котировки Brent торгуются выше $63 за баррель. На протяжении трех недель наблюдается широкий боковик $60–65. На краткосрочном горизонте боковая динамика может быть актуальна, но на среднесрочной дистанции потенциал для снижения в район $57,5–59 за баррель сохраняется. Перспектива роста поставок со стороны стран ОПЕК+, а также возможное восстановление иранского экспорта могут оказывать давление на котировки.

Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельную статистику по буровой активности в США. Число активных буровых установок в стране стабильно растет после достижения минимума в III квартале 2020 г. На прошлой неделе отчет показал 337 нефтяных установок. Этот объем уже достаточен для того, чтобы поддерживать стабильный уровень добычи. По мере дальнейшего роста добыча нефти в США может также увеличиваться, оказывая влияние на мировой баланс и сдерживая нефтяные цены.

Высокие цены на нефть делают сланцевые компании прибыльными и обеспечивают им дополнительный денежный поток, который может быть направлен на инвестиции в производство. Пока не ясно, насколько компании заинтересованы в этом. Многие мэйджоры заявляют о намерении направить свободный денежный поток на вознаграждение инвесторам и сокращение долговой нагрузки. Однако в прошлом сланцевики всегда предпочитали расширять производство по мере роста цен выше $55 за баррель WTI. Статистика по буровой активности может быть индикатором того, какой стратегии будет придерживаться отрасль в этот раз.