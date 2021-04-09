Банк России давно говорит об усилении работы, направленной на защиту интересов инвесторов (вкладчиков уже защитили, создав институт АСВ, что значительно укрепило доверие населения к банковской системе). Эта работа вылилась в существенное изменение профильного законодательства. Последнее нововведение — обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов. О том, как устроено тестирование и что с ним не так рассказывает Владимир Цыбенко.

Надо отметить, что при общении представителей Центрального банка с профессиональным сообществом в качестве ролевой модели фигурирует "пенсионер, который принес брокеру всю свою пенсию". Именно из представления такого "портрета" инвестора и исходит регулятор, принимая те или иные поправки и вводя те или иные ограничения.

Ученье - свет, а лузеров тьма. Восемь правил для начинающего инвестора

Тестирование, по плану, должно состоять из двух блоков. Первый блок проверяет самооценку клиента, второй — знания клиента о тех или иных финансовых инструментах и правилах работы на финансовых рынках.

Первая часть призвана определить источник знаний клиента о финансовых рынках, их инструментах, а также выявить аппетиты клиента к риску, его горизонт инвестирования. В целом, это полезная и нужная информация для брокера. И брокеры достаточно давно и успешно ее собирают.

Более того, новая редакция 39-ФЗ, в части изменений относительно инвестиционного консультирования, напрямую требует от брокера собирать данную информацию и определять инвестиционный профиль клиента, поэтому не совсем понятно, зачем данные вопросы включили в тест.

Большего внимания заслуживает блок вопросов о знаниях финансовых инструментов. Тут опросник составлен достаточно грамотно. Вопросы касаются не только тех нюансов (пусть и поверхностных, все-таки тест должен выявить именно общие знания), которые просто необходимо знать инвестору, планирующему операции с соответствующим инструментом, но также сложившихся правил на фондовом рынке и стандартных условий обслуживания.

Такие моменты очень важны: вряд ли найдется большое количество клиентов, которые бы читали брокерский регламент вдумчиво "от корки до корки".

Как правило, изучение касается основных статей, связанных с комиссиями, условиями обслуживания и так далее. Менеджеры брокера также помогают клиентам, указывая на существенные пункты договора и подробно рассказывая про возможные ситуации на рынке с учетом рисков.

Брокер заинтересован в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве со своими клиентами. Однако неопытный клиент, зачастую, может не понять (и постесняться переспросить), не придать значения той или иной информации, попросту забыть то, о чем шла речь на встрече.

Тест, в данном контексте, является, своего рода, экзаменом на понимание не только условий работы на рынке, но и порядка и условий взаимодействия со своим брокером.

Некоторые вопросы заставляют клиента погрузится в изучение специфики работы определенных классов инструментов (например, опционов и фьючерсов). И хоть вопросы предлагаются не самые сложные, в процессе подготовки к тесту потенциальный инвестор узнает много нового о незнакомом инструменте, что позволит ему более взвешенно подойти к оценке рисков при инвестициях.

Подготовка к тесту не видится сложной. Уже сейчас многие брокеры предлагают пройти на своей базе курсы для начинающих инвесторов. Обучение, как правило, бесплатное. Самостоятельная подготовка также возможна. Статей об особенностях популярных инструментов на рынке очень много, про условия и нюансы обслуживания у брокера (работа с маржинальными позициями, например) можно узнать из регламента (внимательно его прочитав). При возникновении вопросов, всегда можно обратиться к менеджерам соответствующей компании за разъяснениями, они с удовольствием помогут восполнить пробелы.

Инициатива по тестированию новых клиентов выглядит вполне логичной и полезной. Шероховатости есть, но они несущественны, и, скорее всего, будут устранены в процессе работы в рамках нового закона.

Больше вопросов вызывает классификация бумаг и отнесение тех или иных инструментов к "сложным" и "несложным" (читай "доступным" и "недоступным" для широкого круга инвесторов).

Также хотелось бы видеть направленную работу Банка России по ликвидации финансовой безграмотности на федеральном уровне, чтобы защита инвесторов шла не по пути жестких ограничений бизнеса (тезис о жадных брокерах, которые спят и видят, как бы спровоцировать клиентов на более агрессивную торговлю не выдерживает никакой критики), а по пути информирования и образования населения. Когда клиент сам определяет, что для него рискованный инструмент, а что нет. Естественно, получив полную и исчерпывающую информацию о нем.

Мы не ожидаем коренных изменений в работе с клиентами в связи с новым законом и позитивно смотрим на повышение осознанности среди клиентов при осуществлении инвестирования.