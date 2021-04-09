В четверг фондовые индексы США закрылись на положительной территории. Несмотря на негативную статистику по рынку труда индекс S&P 500 обновил исторический максимум и закрылся вблизи отметки в 4100 пунктов. Первичные обращения за пособиями по безработице составили 744 тыс., что оказалось хуже ожиданий в 680 тыс. Повторные заявки на пособие по безработице также оказались хуже ожиданий и были на уровне 3,73 млн (ожидалось 3,65 млн). Ситуация с COVID-19 в развивающихся странах продолжает ухудшаться, и количество новых случаев заражения в Индии уже превышает 130 тыс. случаев в день, а в Турции — более 50 тыс.

Chewy позитивно отчиталась за 4кв20 и 2020 год, и выпустила консервативный прогноз на 2021. Количество клиентов увеличилось за 4кв20 на 1,4 млн до 19,2 млн или +43% г/г против нашего ожидания +38% г/г. Рост выручки в 4кв20 ускорился до 51% г/г после 45% г/г в 3кв20. Валовая маржа в 4кв20 достигла 27% (25,5% за 2020) и на этом фоне компания получила первую в истории квартальную чистую прибыль в размере $21 млн. Маржинальность по EBITDA составила +3% в 4кв20 по сравнению с —0,4% в 4кв19 и +1,2% за 2020 по сравнению с —2,9% в 2019. Улучшение EBITDA маржи было за счёт валовой маржи и маркетинговых расходов, но операционные расходы показали рост в % от выручки на фоне роста расходов на COVID-19. Компания ожидает роста выручки в 2021 году на 20-25%, а в 1кв21 на 30-31%, EBITDA маржа улучшится на 0,5-1,0%. Компания оценивает в 6% рост количества домохозяйств с питомцами в 2020.

По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость, показатели за 4кв20 лучше наших ожиданий в части роста количества клиентов и маржинальности, но прогноз на 2021 год слишком консервативный. Мы ожидаем, что из-за эффекта когорт (трат клиентов, пришедших в разные годы, но имеющих аналогичную динамику) рост выручки составит 36% при росте количества клиентов на 15% по сравнению с +43% в 2020 году (при нулевом росте клиентской базы рост выручки составит 29% из-за эффекта когорт на средний чек). Однако мы консервативно относимся к оценке компанией роста количества домохозяйств с питомцами, так как отраслевое объединение пока не видит такого большого роста.

Компания Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляции на своем стриминговом сервисе всех фильмов киностудии Sony Pictures, которые выйдут в кинотеатрах с 2022 года. Сделка распространяется на такие кино франшизы, как «Человек-паук», «Джуманджи», «Плохие парни» и другие. Первыми фильмами, которые появятся на стриминге Netflix, станут «Морбиус» и кинофильм по видео игре «Uncharted».

По нашим оценкам, новость положительна для компании Netflix. Эксклюзивные права на супергеройские фильмы станут отличным дополнением к текущей библиотеки контента компании Netflix. Спрос на фильмы про супергероев сейчас на высоком уровне, а стриминговый сервис Netflix лишился прав на показ «Сорвиголовы» и других сериалов из серии «Защитники» после запуска сервиса Disney+, поэтому сделка позволит сполна закрыть данный пробел и привлечь новую аудиторию. Фильмы Sony Pictures на текущий момент уже есть на стриминге, но статус эксклюзивности (хоть и после театрального показа) даст дополнительное конкурентное преимущество для стриминга Netflix, что особенно важно с учетом роста конкуренции в секторе.



