Сектор российских еврооблигаций: осторожный рост. После активного роста на протяжении последних трех месяцев доходности UST несколько замедлили свой ход, и инвесторы в секторе долларового долга ЕМ немного оживились. Российская суверенная кривая потеряла в доходности довольно значительные для одного торгового дня 5 б. п. Самый дальний выпуск – с погашением в 2047 году – подорожал на фигуру, немного откатившись в доходности от локального максимума по доходности. «Вторичка» продолжает оставаться довольно неактивной с точки зрения ценовых движений: по-видимому, участники рынка ожидают стабилизации в сегменте суверенных бумаг для того, чтобы потом скорректировать спреды.

Сектор ОФЗ: без изменений. А вот отскок на рынке ОФЗ пока не произошел. Это вполне объяснимо с точки зрения ситуации на валютном рынке, где инвесторы пока не находят аргументов для того, чтобы начать отыгрывать весомую геополитическую премию в рубле. Доходности самых дальних ОФЗ стабилизируются около отметки 7,4%, что почти на 3 п. п. выше текущего уровня ключевой ставки ЦБ.



