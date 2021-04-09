Вчера представители ЦБ представили концепцию цифрового рубля.

Опыты с национальной валютой. Как изменит цифровой рубль нашу жизнь?

Это в целом позитивно для банковской системы; однако цифровые счета, вероятно, перетянут на себя часть базы фондирования банков и, таким образом, мы ожидаем негативный эффект этих изменений на маржу банковского сектора, правда, на данный момент масштаб этого эффекта не выглядит значительным.

Второй момент заключается в том, что пилотный проект цифрового рубля будет запущен уже в 2022, что указывает на то, что ЦБ будет в числе пионеров среди мировых центробанков в этой сфере – в данный момент среди крупных экономик пилотные проекты цифровых валют запустили только Швеция и Китай.

В целом мы считаем эту новость позитивной, хотя она и спровоцирует некоторое давление на традиционный банковский бизнес и, возможно, потребует больших инвестиций в ИТ со стороны финансовых институтов, то есть будет стимулировать дополнительную консолидацию банковского сектора.