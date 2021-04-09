В то время как первые новостные полосы остаются за сообщениями об эскалации ситуации на востоке Украины, рубль демонстрирует активность преимущественно в ответ на заявления официальных лиц. С начала апреля большинство валют развивающихся стран укрепились против доллара США на фоне улучшения аппетита инвесторов к риску (бразильский реал +1.1%, мексиканский песо +1.8% и южноафриканский ранд +1.8%), однако рубль остался заметно позади (-1.5% против USD). Это при условии того, что к концу вчерашних торгов ему удалось отыграть часть потерь (+0.6%) после предложений замглавы администрации президента Д.Козака о проведении открытых переговоров с Киевом.

В моменте сложно предположить дальнейшие конструктивные шаги с обеих сторон, однако концентрация геополитической повестки остается не в пользу рубля. Мы полагаем, это будет заметно мешать паре USD/RUB вернуться к уровням 75-76 (более оправдан в условиях дорогой нефти), но и возврат к 78 не выглядит оправданным. Возможно, рубль возьмет паузу для подстройки к настроениям на внешних рынках (доллар отступил от максимумов, Саудовская Аравия выразила мнение о гибкости ОПЕК+) и локальным потоковым факторам (Минфин вчера начал апрельский период покупок валюты с целью 185 млрд руб. до 7 мая). Сегодня Банк России также опубликует данные по счету текущих операций в 1к’21 (консенсус: $19.6 млрд; Росбанк: $23-25 млрд), что с учетом деталей по компонентам (импорт, счет услуг) может внести коррективы в равновесную траекторию рубля: данные слабее консенсуса могут понизить нашу оценку равновесной траектории курса.



