Вчера цены на золото превысили $1 755 за унцию и консолидировались на этом уровне, т. к. доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 1,62%. Пара EUR/USD укрепилась до 1,191, что оказало дополнительную поддержку рынку золота. В четверг глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что регулятор не намерен сокращать поддержку американской экономики, и отметил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции, вероятно, будет временным. При этом он дал понять, что рост заболеваемости COVID-19 может замедлить восстановление экономики. Риторика Джерома Пауэлла была примерно такой же, как в протоколе последнего заседания Федрезерва, и рынок золота отреагировал на это с оптимизмом. Вчерашняя статистика поддержала котировки золота, которые выросли до максимумов за месяц. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США зафиксировали их увеличение на 744 тыс. против консенсус-прогноза 680 тыс. Этот индикатор растет вторую неделю подряд, и это значит, что ситуация на так оптимистична, как показывала статистика по рынку труда и открытым вакансиям.

Сегодня на торгах в Азии золото подешевело до $1 750 за унцию, и держится на этих уровнях на момент написания нашего обзора. Инвесторы ждут индекса цен производителей (ИЦП) в США за март. Возможно, что этот индикатор превысит консенсус-прогноз (0,5%), так же как опубликованный недавно ИЦП в Китае. Кроме того, сегодня вечером выходят данные по оптовым запасам в США за февраль. По нашим прогнозам, цены на золото могут протестировать новый уровень поддержки $1 745 за унцию, что откроет путь для снижения к $1 720 за унцию.