Рубль стабилизировался в районе 77
Российский рубль пока стабилизировался чуть выше 77 рублей за доллар. Динамику рубля сейчас полностью определяют новости вокруг Украины. Затишье – рубль пытается скорректироваться, эскалация напряженности, значит, снова начинает снижаться к доллару.
По большому счету, никакого стресса на рынке не наблюдается. Даже Банк России продолжает покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Российский фондовый рынок находится в коматозном состоянии, ни акции, ни наши ОФЗ не подают признаков жизни. Инвесторы ждут развязки.
Очевидно, что в этот раз вокруг Украины происходит нечто большее, чем затяжное противостояние на Донбассе. Войска угрожающе задвигались по всему периметру границы, у дипломатов нездоровое оживление. Не берусь судить, принято ли ключевое решение «закрыть украинский вопрос», но в целом можно с уверенностью сказать, что России в любом случае придется решать тему зависимости финансовой системы от внешних финансовых центров, разрыв с которыми будет точно болезненным (для российского рубля точно), но не смертельным.
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