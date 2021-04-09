Начало недели охарактеризовалось высокой волатильностью российской валюты, что стало следствием геополитической повестки. Возникшее напряжение на Украине, учения НАТО вблизи с границей России и новости о возможном появлении кораблей США в Черном море – все это негативно повлияло на рубль.

В результате в течение недели курсы валют выросли до 78 рублей за доллар и до 92 рублей за евро. Но уже к концу этой недели мы наблюдали небольшой откат. При этом стоимость нефти не изменилась, одним из главных драйверов рынка сейчас является геополитическая повестка.

В сложившейся ситуации мы не ждем существенных изменений курсов. На следующей неделе курс рубля к доллару ожидается в диапазоне 77-78 руб./долл. Курс евро: 91-92 руб./евро. Будет сохраняться высокая волатильность рубля.