Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,1%, реагируя на продолжение консолидации цен на нефть и разнонаправленную динамику американских фондовых индексов.

Количество заявок на пособие по безработице в США на неделе к 4 апреля составило 744 тыс. при консенсусе 680 тыс. Столь значительное расхождение факта и прогноза нередко вызывает на рынке спад, который может продолжаться несколько дней. Однако эти данные участники торгов восприняли как аргумент для сохранения стимулирующей монетарной политики ФРС и как фактор поддержки «бычьего» тренда.

Reuters сообщило, что Сенат США 14 апреля рассмотрит законопроект о противодействии «растущему глобальному влиянию Китая», что, на наш взгляд, окажет давление на спрос на фондовых площадках.

Проект Минэнерго РФ, нацеленный на развитие нефтяной отрасли до 2035 года, подразумевает сдерживание роста стоимости топлива на внутреннем рынке на уровне инфляции и ниже. Для этого предполагается изменение налоговой и таможенной политики. На фоне этой новости бумаги компаний ТЭК торгуются хуже рынка.

Дорожают сегодня акции Норникеля, которые долгое время оставались локомотивами роста. Это сигнализирует о стабильности на рынке, несмотря на наметившееся повышение оценочных рисков вложений. Участники торгов ждут публикации рекомендаций совета директоров Норникеля по дивидендам за прошлый год, которые, согласно прогнозам, должны составить около 1600 руб. на акцию. Таким образом, на выплаты будет направлено 60% EBITDA за второе полугодие. Эти ожидания уже, возможно, обусловили снижение оценочных рисков по бумагам ГМК и повышение их расчетной справедливой цены на несколько процентов. Однако столь высокая уверенность, как правило, создает угрозы активной фиксации прибыли по факту наступления ожидавшегося события. Если же ожидания инвесторов не оправдаются, снижение котировок может оказаться более интенсивным.

Несмотря на ухудшение внешнего фона, инвестиционный спрос остается достаточно эластичным благодаря отсутствию дефицита ликвидности и на фоне относительной стабильности цен на сырьевые товары. Прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики на отечественном рынке. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3475-3540 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 76,40-77,20 и 90,40-92,40.