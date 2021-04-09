"Алроса" не смогла развить наметившийся в марте рост
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+1,92%) и бумаги ГМК “Норильский никель” (+1,89%). В лидерах снижения находились котировки АЛРОСы (-2,97%) и привилегированные акции Башнефти (-2,90%).
Основные акционеры Норникеля в пятницу предварительно договорились о проведении обратного выкупа бумаг компании в объеме 2 миллиардов долларов до конца 2021 года. Вопрос будет вынесен на совет директоров. Финальные дивиденды компании за 2020 год при этом, по рекомендации совета директоров, могут составить 1021,22 руб. на акцию.
АЛРОСа в пятницу представила слабые операционные результаты за март 2021 года, согласно которым продажи алмазной продукции достигли 357 млн долларов (против 373 млн долларов в феврале). В апреле 2014-2018 гг. продажи алмазной продукции компании превышали 500 млн долларов. АЛРОСА представит операционные результаты за весь 1-й квартал в следующую пятницу, 16 апреля.
C технической точки зрения АЛРОСа так и не смогла продолжить наметившийся в марте рост и теперь расположена у важной среднесрочной поддержки 101,50 руб. (в том числе средняя полоса Боллинджера недельного графика). При закреплении ниже бумаги будут стремиться к февральскому минимуму 95,83 руб., об опасности чего предупреждает усиливающийся нисходящий тренд по ADX. У текущих уровней, в то же время, можно сделать ставку на отскок в район 106 руб. в случае улучшения общих настроений. Веских технических сигналов в пользу открытия “длинных” позиций по бумагам, однако, пока не поступает.
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