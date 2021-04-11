Очередной бум потряс мир цифровых инвестиций: приток в криптовалюты достиг нового пика в $4,2 млрд в первом квартале 2021 года. За последние четыре года котировки токенов демонстрируют сотни процентов роста и, похоже, это не предел.

С начала текущего года Bitcoin получил самый высокий приток в $3,3 млрд. Затем последовал Ethereum с $731 млн.

По подсчетам аналитиков криптовалютной биржи KickEX, капитализация рынка криптовалют достигла рекордного пика в $2 триллиона 05.04.2021, где $1 трлн приходится только на биткоин.

На 08.04.2021 в процентах это выглядит примерно так: Bitcoin — 55,29%, Ethereum — 12,11%, далее Binance Coin — 3,24%, Tether — 2,27%, Ripple — 2,27%, Cardano — 2,00%, Polkadot — 1,95%, Uniswap — 0,80%, Litecoin — 0,77%, Chainlink — 0,69%, остальные криптовалюты — 18,60%.

Такие цифры безусловно впечатляют. Эксперт предрек отказ инвесторов от биткоина

В результате, теперь вывод своего проекта в цифровую среду с целью привлечения инвестиций посредством DeFi, AIO, IEO, ICO становится трендом для предпринимательского сообщества.

В этой связи становится важным разобраться в актуальных формах привлечения инвестиций в криптовалютах.

Привлечение краудинвестиций, возможно, в некотором смысле проще традиционного поиска инвесторов. Одновременно с этим, публичность процесса привлечения средств означает также и то, что всё, что вы рассказываете о проекте, может быть использовано против вас. Для проектов это может также стать дополнительной обратной связью, поскольку преобладающее большинство в сообществе настроено доброжелательно.

В криптоиндустрии непрерывно появляются достойные проекты, способные вдохновлять инвесторов. Текущий огромный хайп вокруг DeFi тому пример: крипторыночная капитализация DeFi составляет $96,41 млрд на 08.04.2021, а общий объем в DeFi — $13,18 млрд или 7,63% от общего 24-часового объема рынка криптовалют.

Итак, с чего начинался краудфандинг в криптовалюте. ICO — основоположник краудфандинга в цифровом пространстве. Его часто сравнивают с IPO (первичным размещением акций на бирже) и краудфандингом (коллективным финансированием инновационных проектов). На самом деле Initial coin offering объединяет черты первого и второго способа привлечения средств. Три типа раундов ICO проводятся в следующем порядке: частная продажа, предпродажа, краудсейл.

Пик первичных размещений токенов пришелся на 2017 год. Сейчас же, крайне сложно оценить доходность ICO, но средняя сумма, которую привлекали разработчики в тот год составляла более $36 млн.

Для ICO, как к для инструмента привлечения инвестиций, появился ряд ограничений в нескольких странах. В этой связи, юридическая консультация перед проведением ICO может помочь организатору ICO в части составления технической документации, где важным аспектом становится структурирование полезности токена и его описание таким образом, чтобы он не считался ценной бумагой. Для этих целей инициируется тест Хауи и подготовка заключения совместно с юристом.

Тест Хауи (Howey Test) — или тест Хьюи, как его еще называют, разработан Верховным судом США для определения, означает ли финансовая операция инвестирование в ценную бумагу. Тест считается положительным, если транзакция похожа на классическое инвестирование, то есть ценной бумагой могут быть признаны транзакции, в которых возможность для инвестирования предоставлена широкому кругу лиц и инвесторы не контролируют инвестиционные активы. Финансист заявил о переломном моменте для криптовалют

В криптовалютной отрасли тест Хауи стал актуален в результате судебного дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram, где в качестве незарегистрированных ценной бумаги рассматривался токен Gram. Аналогичную направленность имеет и коллективный иск американских инвесторов о признании токена Ripple XRP ценной бумагой.

Все эти меры позволяют вновь запускаемым ICO минимизировать правовые риски. Сегодня инвесторы все чаще обращают внимание на баланс привлекаемых токенов: если привлекается слишком мало, то организатора проекта могут обвинить в манипуляции ценами, а если слишком много, то аудитория может заподозрить проект в обналичивании средств.

ТОКЕН, ПРОШЕДШИЙ ТЕСТ ХАУИ

STO — (security token offering), означает продажу токенизированных акций, security в данном случае — право собственности на акцию, либо токен, обеспечивающий право на ее получение.

Площадки, предлагающие STO, полностью соблюдают нормативные требования, включая обмен данными и процедуру адаптации инвесторов.

В первую очередь, STO нацелены на устранение возможного неравенства среди инвесторов. STO обычно имеют четко определенные обязательства заинтересованных сторон в отношении распределения токенов, процедуры выпуска и вторичных торгов. STO упрощают обслуживание по более низкой цене, их можно программировать и применять со смарт-контрактами. Риск институциональных манипуляций снижен для STO: рынок с меньшим количеством посредников способствует этому. STO призваны устранить фундаментальные недостатки, связанные с продажей служебных токенов, и, возможно, могут значительно улучшить традиционные ценные бумаги в будущем.

По данным аналитиков площадки краудфандинга в криптовалюте KickICO, на 06.04.2021 г. общая рыночная капитализация STO составила $613 млн. Ежемесячное изменение рыночной капитализации составило + 21,64%, а общий объем торгов в марте 2021 года составил $7 187 959,21, в то время как ежемесячное изменение объема торгов составило +10,59%. Средневзвешенная доходность за март 2021 года составила + 26,75%.

IEO, IFO, IAO — следующий этап в развитии криптовалютного краудфандинга.

IEO означает, что проект попадает на биржу напрямую, не проходя через ICO. Такой тип выпуска токенов по большей части представлен в тех в странах, где проведение ICO ограничено.

IEO имеет некоторые существенные сходства с ICO: Компания выпускает токены. Токены покупаются инвесторами в ожидании получения спекулятивной прибыли или использования услуг платформы. Компания предоставляет держателям токенов возможность пользоваться определенными услугами на платформе блокчейн. Однако, как правило, никаких гарантий в отношении производительности не предоставляется. Одновременно с этим, подать претензию на компенсацию практически невозможно. Как и в случае с ICO, IEO обычно предшествуют посевная фаза и частная продажа. Все участники IEO должны соблюдать AML (Anti Money Laundering) / KYC (Know Your Client). Как и любой криптопроект, IEO тоже могут быть высокорискованными. Пик интереса к IEO пришелся на середину 2019 года: в мае проекты по первичному размещению токенов привлекли финансирование на сумму более $1 млрд, а в июне того же года эта цифра уменьшилась на 90%, до $130 млн. На старте практически все IEO показывали сотни и даже тысячи процентов роста.

ЭВОЛЮЦИЯ ICO И IEO ПРИВЕЛА К ПОЯВЛЕНИЮ IFO Россияне начали декларировать доход от продажи криптовалют

IFO — первичное фьючерсное предложение, где заключаются производные финансовые контракты, по которым стороны должны торговать активом по определенной дате и цене в будущем. Суть проекта IFO заключается в том, что вам предлагают приобрести не имеющий ценности токен бесплатно, и если достаточное количество людей приобретет его и начнет торговать, то тогда это может внезапно приобрести некоторую ценность на короткое время.

В середине 2019 года IFO было довольно востребовано, поскольку трейдеры получали доступ к большему количеству инструментов, что давало новые возможности для более широкой диверсификации портфеля, а менее строгие правила KYC и AML открывали двери для более мелких инвесторов, одновременно с этим фьючерсы предлагали относительно реалистичное определение цены на токен, тем самым обеспечивая лучшее суждение о прогрессе и успехе соответствующей цепочки блоков. Однако, кредитное плечо, здесь часто приводило к большим убыткам. Возможно, поэтому данный инструмент так и не выделился на фоне остальных.

DеFI — НА СМЕНУ IEO, IFO

В середине 2020 года популярность стала набирать новая индустрия — децентрализованные финансы (DeFi). Главная идея проектов DeFi заключается в том, что разработчики не имеют контроля над средствами пользователей. Собственно, у многих DeFi-проектов есть своя криптовалюта, но в основном, это токены, выпущенные на блокчейне эфириум, производительность которого довольно низкая, и криптомир все еще в поиске решений для его масштабирования. Наряду с тем, что инвестиции в DeFi-проекты набирают обороты, этот рынок продолжает сильно качать на протяжении последних нескольких месяцев. За это время многие DeFi-токены потеряли в цене более 90%.

И тем не менее, по данным KickICO, более 70% аккредитованных инвесторов планируют инвестировать в Defi в 2021 году, 60% из которых — мужчины в возрасте до 45 лет. Заметным также является и сам тренд более активного инвестирования, чем до пандемии. Скорее всего, пандемический кризис подтолкнул инвесторов к поиску более прибыльных источников дохода.

Как результат, в 2021 году набирает популярность AIO (Auction Based Initial Offering) — сервис по организации краудфандинга и осуществления ICO.

Приводящееся в рамках сервиса продажи токенов не имеют непосредственного отношения к бирже. Этот вид крипто краудфандинга основан на ценообразовании, где поддерживающие проект бэкеры (инвесторы) делают ставки, и чем больше они их сделают, тем выше окажется цена токена по окончании краудфандинга, то есть проект AIO не выдвигает самостоятельно цену своего токена, но интерес инвесторов к проекту регулирует его стоимость.

Новые токены бэкеры могут покупать только за одну заранее установленную валюту. По итогам, бэкеры получат количество токенов равное сумме инвестиций. Доступ ко всем проводящимся на сервисе аукционам осуществляется опционально, в соответствии с особенностями национальных законодательств, а в течение каждого торгового дня распределяется строго определенное количество токенов, равное для каждой сессии. Все заявки AIO на приобретение токенов работают аналогично биржевым рыночным ордерам.

В случае достижения значения hard cap кампании исполнение заявок останавливается, и оставшиеся ордеры отменяются, а не проданные токены — сжигаются. После этого кампания завершается. Процесс AIO выстроен таким образом, что инвесторы получают экспертизу проекта, включая все документы и юрисдикцию компании. Площадки, принимающие AIO, оценивают стоимость проектов и проводят детальный KYC.