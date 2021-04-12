Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу закрылись разнонаправленно. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,08%, до рекордных 437,23 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,21% и также обновил рекордный максимум, французский CAC 40 прибавил 0,06%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,38%.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, но их рост ограничивало падение энергетического сектора и опасения по поводу ускорения инфляции, возобновившиеся после публикации данных по ценам производителей в США и Китае.

Отчет Министерства труда США показал, что в марте индекс цен производителей подскочил на 1,0% по сравнению с прогнозируемым экономистами ростом на 0,5%. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 4,2%, что является самым большим годовым приростом за более чем девять лет.

Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +1,95%, S&P +2,71%, Nasdaq +3,12%.

Предстоящая неделя ожидается будет насыщенной на события.

На неделе президент США Джо Байден встретится с группой от палаты представителей и Сената по вопросу принятия инфраструктурного плана в $2,3 трлн.

В среду в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В этот же день в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл.

В четверг в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ.

Во вторник Британия сообщит об изменении объема ВВП, промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности за февраль, а Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. В четверг Германия и Франция выпустят индекс потребительских цен за март. В пятницу Китай заявит об изменении объема ВВП за 1 квартал, а также инвестиций в основные фонды, промышленного производства и объема розничной торговли за март.

В США стоит отметить публикацию индекса потребительских цен за март во вторник. В среду в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В четверг США сообщат об изменении объема розничной торговли за март и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В пятницу будет представлен индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель.

На неделе стартует сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Среди интересных отчетов стоит выделить JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America Corp, coronavirus, Morgan Stanley, Delta Air Lines, UnitedHealth Group.



