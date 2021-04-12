Пятницу российский рынок акций вновь закончил с потерями 0,6%, выглядя хуже остальных рынков. По-прежнему основной причиной снижения являются политические и санкционные риски.

Отчасти просадка пятницы была вызвана желанием сократить лонги в преддверии выходных, за которые могло произойти ухудшение ситуации на Украине. Но ничего страшного не случилось. Призывы европейских парламентариев отключить Россию от SWIFT за стягивание войск к границе с Украиной и «провоцирование» Украины пока всерьез рассматривать не стоит, но звоночек неприятный.

Однако и поводов для покупок нет. Американские фьючерсы перед нашим открытием снижаются на треть процента, что вполне логично: в пятницу S&P500 уперся в верхнюю границу восходящего канала, а причин для ее пробития нет. Скорее всего, американский рынок начнет небольшую коррекцию, или как минимум заляжет в боковик, что будет негативом для рублевых активов.

По российскому рынку техническая картина также «медвежья»: Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю под отметкой 3500 пунктов, где проходит нижняя граница сужающегося восходящего канала.

Сегодня также в минусе все промышленные и драгоценные металлы, что окажет давление на акции сырьевых компаний, которое частично будет компенсировано вновь падающим рублем. На утренней сессии рубль уже теряет к доллару примерно полпроцента и, похоже, в очередной раз нацелился на тестирование отметки 78.

Ее пробой откроет дорогу на следующую цель 80 руб за доллар. А вот тут мы ожидаем вступление в торги Банка России с валютными интервенциями, поскольку пробой 80 руб за доллар может спровоцировать мощную волну девальвации и окончательно похоронит и так призрачные надежды на удержание инфляции в разумных рамках.

Пока покупать что-то страшно даже спекулятивно. Хотя очень хочется взять сильно просевшую и фундаментально недооцененную «Роснефть», несправедливо дешевый Сбербанк, который даже не отыграл вышедшую на прошлой неделе отличную отчетность, и «Норникель» в ожидании готовящейся программы обратного выкупа акций.

Похоже, что задумываться о воплощении этих идей стоит при приближении Индекса Мосбиржи к отметке 3400 пунктов.