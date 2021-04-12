Общий взгляд

Мировые рынки продолжают оставаться на волне оптимизма, вызванной в основном надеждами на продолжение беспрецедентных стимулирующих мер со стороны ведущих Центробанков и скорое восстановление мировой экономики. Впрочем, надо отчетливо понимать, что понятие "мировая экономика" относится отнюдь не ко всем в равной мере, а касается в основном ведущих в экономическом и политическом плане держав планеты. Мало того, что эти государства обладают действительно мощнейшими ресурсам, их возможность поддерживать сверхмягкую денежно-кредитную политику крайне длительное время дает им несравнимые преимущества перед слаборазвитыми рынками.

Геополитика не дает рублю воспользоваться дорогой нефтью

Не знаю, насколько рядовые жители Старого Света готовы своими деньгами поддерживать ускоренные темпы восстановления американской экономики, но США делают решительный шаг для того, чтобы попытаться оторваться от наступающего на пятки Китая.

Неуязвимость и болото. Почему российские индексы не выходят из боковика?

Фондовый рынок

Как уже говорилось неделей ранее, под таким навесом ликвидности, который мы наблюдаем сейчас, было бы даже странным не расти и далее. Целый ряд факторов, касающихся экономики США и характеризующих такие важные показатели, как состояние рынка труда, темпов инфляции, деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, локальные показатели, касающиеся производства тех или иных товаров, благоприятно влияют на настроения инвесторов.

"Защищаться пока не от кого": почему инвесторы игнорируют золото

Отечественные фондовые площадки смотрелись на этом фоне более, чем скромно. Весомых позитивных новостей пока не поступало (ну, разве действительно мощный квартальный отчет Сбербанка, который, если сумеет сохранить такие темпы и далее, вполне может выйти на годовую прибыль в 1 трлн рублей и более уже в 2021-м).

В целом же на настроения отечественных инвесторов давят санкционные риски и геополитические факторы, не дающие поводов для активных покупок. Да и слабеющий рубль особой уверенности не добавляет.

В итоге российские фондовые площадки открылись в пятницу ощутимым снижением, однако уже к 14 часам сумели нащупать твердую поддержку в районе 3480-3485 п. по индексу МосБиржи, после чего консолидировать в боковом движении на данных уровнях, снижая уровень волатильности по мере приближения финала торговой сессии. "Рублевый" индекс МосБиржи финишировал на отметке 3486,03 п. (-0,62%), а «долларовый» РТС за счет ослабления рубля потерял 1,57%, закрывшись на уровне 1417,77 п.

Сырьевые рынки

Стоимость энергоносителей пребывает хотя и в весьма волатильном, но все же "боковике", не выказывая желания ни расти дальше, ни снижаться. Что, впрочем, объяснимо. ОПЕК+ со своей политикой на ближайшие месяцы определилась, всякие неприятности в Суэцком канале закончились, рисков обострения геополитической обстановки в нефтеносных районах мира пока не наблюдается. Так что боковое движение выглядит вполне обоснованным. Да и сами государства – участники ОПЕК+, похоже, не стреляться заметно влиять на цены, довольствуясь теми уровнями, что имеются сейчас – последние позволяют зарабатывать, пополняя бюджеты, но не мешают постепенно восстанавливаться национальным экономикам.

Стоимость золота, падавшая с начала текущего года, и приостановившая снижение еще с началом весны, так и продолжает оставаться в боковом движении. Отскок от локальных минимумов пока ни о чем не свидетельствует – это сугубо техническое явление.

Большинство инвесторов не склонны рассматривать сейчас золото как защитный актив, предпочитая иные варианты инвестирования, привлекательность которых за счет стимулирующих мер ФРС и других Центробанков заметно выше.

Да и растущий фондовый рынок не внушает им пока особых опасений. Поводов для дальнейшего снижения стоимости этого драгоценного металла пока немного (хотя, конечно, со временем могут найтись и таковые), а разворачиваться в рост при таком раскладе ему точно еще рано.

Рубль

Российский рубль, продолжающий оставаться под давлением со стороны возможных санкций и обострения российско-украинских отношений, естественно, не имеет весомых оснований для укрепления. Провал 6 апреля до отметки 78,05 руб./долл. продолжился вполне разумной технической коррекцией – отечественная валюта сумела к 8-му апреля подорожать до 76,5 рубля за доллар, но к концу недели возобновила снижение, завершив торги на отметке 77,635 руб./долл. Слабое укрепление несколько позже носило исключительно технический характер. Собственно, уже с середины марта рубль находится в нисходящем коридоре и пока не собирается его покидать.

Сейчас ситуация выглядит по крайней мере не лучше – ночью рубль еще немного потерял и по состоянию на 7:50 мск. за один доллар платят 77,62 рубля, а евро котируется по 92,27.

Перспективы

Весомой макроэкономической статистики сегодня не ожидается. Однако, рынки уже живут сезоном корпоративной отчетности. Основной объем её еще впереди, так что среди отчитывающихся сегодня корпораций супер-гигантов нет. Отчеты представят HD Supply, Aphria, Keywords Studios и иные компании примерно такого же масштаба. В России операционные результаты за 1К2021 представят НЛМК и Группа "Черкизово". Группа ПИК закроет реестр акционеров для участия в ГОСА.

Распродажи акций и рубля продолжатся

Nikkei 225 теряет 0,68%, Shanghai падает на 0,90%, Hang Seng уже рухнул на 1,16%, Бомбейский BSE Sensex обвалился на 2,69%, а Мумбайский Nifty 50 – и вовсе на 2,85%. Лишь корейский KOSPI удерживается на плаву, показывая +0,01%. После бурного роста конца предыдущей недели вполне можно ожидать локальной коррекции на основных мировых фондовых площадках. Так что, вероятнее всего, и мы откроемся без особого оптимизма.



