Основной интерес для рынков на текущей неделе представляют данные по инфляции в США, которые выйдут завтра. Ожидается, что в марте рост цен ускорился до 0,5% месяц к месяцу и 2,5% год к году с 0,4% и 1,7% в феврале соответственно. Хотя инфляция может превысить целевой уровень, регулятор считает, что ее возможный рост в этом году будет носить временный характер, и, как показывают опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам, ФРС пока не намерена вносить коррективы в денежно-кредитную политику.

В четверг публикуются данные по американской розничной торговле и промпроизводству, которые должны продемонстрировать восстановление в марте после провала февраля. Блок китайской статистики, как всегда, привлечет пристальное внимание, поскольку данные по внешней торговле (вторник), ВВП и промпроизводству (пятница) в значительной степени отражают общее состояние мировой экономики.

Предполагается, что китайский экспорт в марте подскочил на 38% год к году, а импорт – на 24,4%. Промпроизводство Китая, по оценкам, увеличилось в марте на 27,1%, а ВВП в 1 кв. 2021 г. вырос на 1,4% квартал к кварталу. Завтра ОПЕК обнародует ежемесячный отчет по рынку нефти. В среду свой отчет выпустит МЭА, а ФРС представит Бежевую книгу. Кроме того, на этой неделе начинается публикация финансовой отчетности компаний за 1 кв. 2021 г.

Как всегда, первыми отчитываются американские банки. В течение недели ожидаются выступления представителей ЕЦБ, ФРС и МВФ, включая Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, на разных мероприятиях. Сегодня азиатские фондовые индексы падают. Фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в минусе. Нефтяные котировки меняются слабо. Российский рынок продолжит снижение.