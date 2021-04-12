Цены на нефть завершили неделю символическим снижением на нейтральном внешнем фоне. После распродаж 5 апреля котировки стабилизировались в узкой консолидации в ожидании новых драйверов.

После того как ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу в совокупности на 2,1 млн б/с за период с мая по июль, фокус внимания рынка оказался прикован к динамике спроса. Увеличение добычи совпадает с сезонным скачком потребления, который объясняется ростом автомобильного трафика в летний период. Однако экономические ограничения из-за COVID-19 по-прежнему сохраняются, что вносит в прогнозы по спросу долю неопределенности. Вопрос – сможет ли рост спроса догнать рост предложения во II квартале – может быть ключевым для динамики цен на нефть.

Еще одним фактором, несущим риски для цен, являются переговоры по иранской ядерной сделке. В случае успеха санкции в отношении Ирана могут быть частично или полностью отменены. Тогда добыча в стране может вырасти на 1,5–1,8 млн б/с, что окажет дополнительное давление на рыночный баланс. Данные Reuters уже показывают опережающее восстановление производства в I квартале 2021 г.

По совокупности факторов можно отметить, что коррекционные риски преобладают. Фьючерсы на Brent в случае очередного спуска ниже $61 могут ускорить снижение и достичь зоны $57,5–59 за баррель. При этом причин для более глубокого снижения пока не наблюдается.

В пятницу данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок осталось на уровне 337 уст., в то время как в Канаде продолжается сезонное снижение. Совокупный объем буровых по нефти и газу в США вырос на 2 уст., до 430 уст. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что общее количество буровых установок в США вырастет в среднем до 480–500 буровых к IV кварталу 2021 г., причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.).

На это неделе в фокусе внимания может быть отраслевая статистика по запасам нефти в США, а также ежемесячные отчеты от МЭА и ОПЕК. Сегодня отчет по буровой активности в США и прогнозы по сланцевой добыче на следующий месяц представит Минэнерго США.