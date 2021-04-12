Рынок нефти остается безыдейным
На рынке нефти сохраняется маловыразительная динамика: ближайший фьючерс торгуется ниже 63 долл./барр. Статистика по числу буровых установок в США не показала каких-либо изменений — число осталось неизменным, 337 шт. На этой неделе интересным будет традиционный отчет МЭА по рынку нефти — мы ждем понижения прогноза по спросу на сырье на этот год ввиду проблем с вакцинацией в Европе и повторных локдаунов в некоторых странах. В целом, актуальным диапазоном на сегодня-завтра для нефти считаем 60-63 долл./барр. Поводов идти выше пока не наблюдаем.
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