Торговая активность на российском локальном рынке долга в пятницу выросла: общий оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 40,2 млрд руб. Львиную долю оборота обеспечили короткие облигации. При этом иностранные инвесторы по-прежнему выступали основными продавцами, тогда как спрос со стороны локальных игроков немного ослаб. По итогам сессии доходности 10-летних бумаг повысились на 2–3 бп, в том числе ОФЗ-26235 (YTM 7,4%) подешевел на 0,2 пп. В среднем сегменте слабее остальных смотрелся 5-летний ОФЗ-26219 (YTM 7,0%), поднявшийся в доходности на 3 бп, в то время как ближайшие выпуски прибавили всего 1 бп. Короткие ОФЗ закрылись ростом доходностей на 1–2 бп. Отметим, что 14 апреля наступает срок погашения ОФЗ-26205 на сумму 150 млрд руб. – на наш взгляд, это может послужить фактором технической поддержки для ближнего сегмента кривой.

На фоне локальных облигаций многих других развивающихся стран рынок ОФЗ в пятницу выглядел сильнее. В частности, длинные бенчмарки ЮАР и Мексики повысились в доходности на 7–10 бп, а доходность бразильских бумаг подскочила на 18 бп. Однако в недельном выражении 10-летние ОФЗ показали худший результат, поднявшись в доходности примерно на 20 бп при снижении доходностей облигаций ЮАР и Мексики на 20–25 бп за тот же период.



