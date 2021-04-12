Первая оценка платежного баланса за 1к’21 показала, что приток валюты сильно замедлился: торговый баланс составил лишь $24.4 млрд (-26.3% г/г), а профицит текущего счета сократился до $16.8 млрд (-26.9% г/г). При этом основным «возмутителем спокойствия» стал товарный импорт (достиг $63.1 млрд, +12.3% г/г), тогда как экспорт в номинальном выражении составил $87.5 млрд (-2.0% г/г). Причиной для столь интенсивного восстановления импорта остается устойчивый спрос на товары конечного пользования, а также дефицит запасов промежуточных товаров в промышленности, сокращение которых стало естественной защитной (не оправдавшей себя) стратегией в 2020 году. В разрезе остальных компонент текущего счета – балансов услуг, оплаты труда и инвестиционных доходов – атипичных изменений не отмечено, хотя перспектива последующих кварталов во многом будет зависеть от доступности зарубежного туризма.

На стороне финансового счета стоит выделить несколько деталей – все они выглядели не менее интересно в сравнении с товарными потоками. Во-первых, отток инвестиций из вторичного сегмента гособлигаций составил $3.3 млрд, что стало антирекордом с 2018 года. Данный показатель соответствует наблюдаемым оттокам средств в последние полтора месяца, однако указывает на падение номинального объема иностранных инвестиций до 2.95 трлн руб. Во-вторых, чистое погашение обязательств банками и другими секторами было минимальным ($ 0.9 млрд и $0.0 млрд, соответственно) за счет перераспределения компонент обязательств. В-третьих, наращивание финансовых активов также соответствовало сезону: банки увеличили активы на $6.5 млрд, вероятно, благодаря притоку экспортной выручки на счета предприятий, а прочие сектора увеличили активы на $6.9 млрд с большим перевесом в пользу прямых инвестиций.

Все вместе указывает на то, что фундаментальные факторы рубля сместились не в его пользу – спрос на импорт и зарубежные инвестиции при относительной слабой привлекательности локальных активов указывают на необходимый рост премии за риск в процентных ставках и валюте. В текущих условиях это сигнализирует о том, что даже в условиях нейтрализации геополитических факторов пространство ниже 70-72 в паре USD/RUB становится все более трудно доступным.