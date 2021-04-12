Профицит российского текущего счета оказался ниже прогноза
Профицит российского текущего счета составил $16,8 млрд в 1К21, оказавшись ниже консенсус-прогноза и наших ожиданий ($23 млрд). Главной причиной, которая стоит за более низким в сравнении с нашими ожиданиями результатом, является очень сильный рост импорта: мы ожидали, что импорт вырастет на 3% г/г в 1К21, но по факту он вырос на 12% г/г, что означает дополнительный вычет в размере $5 млрд из сальдо торгового баланса. Еще одна небольшая негативная новость связана с тем, что импорт услуг, отражающий в основном расходы россиян на международные путешествия, составил $14 млрд в 1К21: и хотя эта цифра эквивалентна снижению на 32% г/г, уровень расходов начал восстанавливаться, так как в 4К21 они показывали снижение на 39% г/г; помесячная динамика импорта услуг указывает на то, что в марте зарубежные траты увеличивались. К позитивным аспектам показателей 1К21 можно отнести несырьевой экспорт, который составил сильные $42 млрд, показав восстановление на 12 г/г. В целом более слабый в сравнении с ожиданиями профицит текущего счета объясняет отсутствие какого-либо значительного укрепления курса рубля в 1К21, несмотря на сильное восстановление цен на нефть.
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