Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,6%, несмотря на негативную динамику на премаркете в США и снижение цен на нефть.

Глава ФРС Джером Пауэлл 11 апреля в эфире CBS назвал крайне маловероятным повышение ставок в текущем году. Но и само обсуждение этой меры было способно вызвать опасения у инвесторов. До последнего времени рыночный консенсус не предполагал ужесточения денежно-кредитной политики до конца 2021 года. Рынок свопов закладывает вероятность повышения ставки на 0,25-0,5% в декабре на уровне 5,5%. Как и сам регулятор, рынок рассчитывает, что ставки начнут поднимать лишь в 2023 году.

Негативным фактором для российского рынка выступает смягчение требований к продаже валютной выручки экспортеров. Однако после принятия соответствующего законопроекта в начале года, несмотря на активный рост цен на нефть, ЗВР практически не пополняются. Это негативный сигнал для оценки динамики рыночной ликвидности и оценочных ставок. Вместе с ослаблением внешнего спроса эта ситуация оказывает давление на курс рубля.

В аутсайдерах сегодня ТЭК. Инвесторы не спешат отыгрывать позитивные новости, способные оказать акциям нефтегазового сектора средне- и долгосрочную поддержку. Одной из таких новостей стали сообщения о планах Татнефти расширить присутствие в Ираке.

В роли защитных инструментов акции ретейлеров. Дополнительным поводом для покупки бумаг Х5 стали новости о готовящемся приобретении розничной сетью фудтех-проекта, специализирующегося на приготовлении еды, предназначенной для доставки потребителям.

Во второй половине торгов 12 апреля прогнозируем продолжение роста на отечественных фондовых площадках под влиянием избытка ликвидности на американском рынке и стабильных цен на сырье. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3475-3515 пунктов, ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 76,90-77,95 и 91,20-92,85 соответственно.