Прогноз результатов "Северстали" по МСФО за I квартал 2021: рост выручки
16 апреля Северсталь представит финансовые результаты за 1-й квартал 2021 г.
Мы ожидаем, что в 1-м квартале 2021 г. выручка компании увеличится на 21% г/г, до 2 150 млн долл., в результате роста цен реализации вслед за мировыми бенчмарками. EBITDA вырастет на 89% г/г, до 1 049 млн долл., рентабельность превысит 40%. Опережающий рост EBITDA обусловлен уменьшением себестоимости тонны сляба под влиянием слабого рубля. В 1-м квартале 2021 г. свободный денежный поток достигнет 468 млн долл. вследствие увеличения операционного потока. Мировые цены на сталь закрепились на многолетних максимумах, что обеспечит ударные финансовые результаты в 2021 г. и форвардную дивидендную доходность Северстали выше 10%. Также высокая степень вертикальной интеграции делает компанию бенефициаром выросших цен на железную руду и низких цен на коксующийся уголь. Мы сохраняем целевую цену для акций Северстали на уровне 1 854 руб. с рекомендацией "Покупать".
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