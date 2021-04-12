Старт текущей недели демонстрирует, что спокойствие на рынках, пожалуй, подходит к концу. Этого и следовало ожидать, если учесть, что в среду стартует новый сезон отчетности, который покажет, насколько обоснован текущий безумный рост котировок.

Однако импульс для «движухи» уже дан. Сделали это китайские власти, которые оштрафовали компанию Alibaba (BABA) на 2,8 млрд. долларов в рамках своего антимонопольного расследования. Вполне прогнозируемо акции Alibaba рухнули на торгах гонконгской биржи почти на 8%. Однако затем случилось невероятное. После того, как Alibaba с абсолютным спокойствием приняла это решение, и руководство компании заявило, что ничего страшного не произошло, и это станет поводом для обновления компании, котировки акций «Алибабы» как в волшебной сказке развернулись и стремительно полетели вверх. Ну, может на них так подействовала 60-я годовщина полета Юрия Гагарина в космос?! Как бы то ни было, сегодня уже с утра на рынках наблюдается повышенная волатильность. К сожалению, пока эта волатильность играет явно на стороне медведей. Все мировые фондовые рынки торгуются хоть и в небольшом, но все же минусе. Пока нет никаких признаков или попыток со стороны быков хоть как-то изменить ситуацию.

Впрочем, пока сильно расстраиваться поэтому поводу точно не стоит. На этой неделе будет достаточно много событий, которые могут поменять настроение инвесторов с минуса на плюс несколько раз. Главные из них, это, прежде всего, старт сезона отчетности в среду, когда будут опубликованы финансовые показатели ведущих банков. Кроме этого, в четверг появятся данные о розничных продажах за март месяц. Уже после этого можно будет говорить о дальнейших перспективах восстановления экономики после коронавирусной эпидемии. Это особенно важно в свете вновь обострившейся ситуации на коронавирусном фронте, где COVID-19 отчаянно сопротивляется и не желает уходить в небытие.

Короче, готовимся к битвам. Текущая неделя с очень большой вероятностью будет боевой и во многом определяющей для выбора дальнейшего направления движения на рынке.