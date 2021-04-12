Через акции к звездам
Космос вновь стал привлекать внимание инвестиционного сообщества. Например, возможность туристических космических полетов, как это хочет делать Virgin Galactic (SPCE), может показаться многообещающей. Возможно, многократное использование ракет, чего добивается Илон Маск и его SpacesХ, это перспективное направление. А что если строительство сетей связи для глобального покрытия быстрым интернетом, используя тысячи низкоорбитальных спутников, является чем-то очень важным.
В то же время космическое направление в целом сопряжено с множеством рисков для инвесторов – начиная от технических решений и заканчивая конвертацией инвестиций в рентабельный бизнес. Инвесторам, как в случае с любой другой отраслью, следует обращать внимание на долгосрочную генерацию дужных потоков. Но чрезмерная романтика вокруг космоса порой мешает точной оценке компаний.
В качестве примера можно посмотреть на акции компании Virgin Galactic (SPCE), которая планирует запуски в космос частных туристов и исследователей. На сегодняшний день компания продолжает проводить испытания, а финансовая отчетность показывает убыток в чистом виде. Сочетание положительных эмоций вокруг компании и отсутствие положительного финансового результата в совокупности рождают высокую волатильность в стоимости акций. Например, в 2021 году акции компании торговались в диапазоне $23-$62. Недавняя цена составляла около $29 за акцию.
Что же можно сделать, если космос имеет столько перспективных направлений, но в случаях с индивидуальными компаниями представляет высокий риск для инвесторов? Логично в таком случае посмотреть на инструмент, который делает ставку на развитие космической отрасли в целом. Таковым инструментом обычно служит ETF. В данном случае это Procure Space ETF (UFO), который отражает поведение индекса «S-Network Space Index». ETF включает около 30 компаний, связанных с космической тематикой, например, Virgin Galactic (SPCE), Boeing (BA), Iridium Communications (IRDM). Это снижает риски присущие индивидуальными компаниями и более полноценно отражает поведение отрасли.
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