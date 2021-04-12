Космос вновь стал привлекать внимание инвестиционного сообщества. Например, возможность туристических космических полетов, как это хочет делать Virgin Galactic (SPCE), может показаться многообещающей. Возможно, многократное использование ракет, чего добивается Илон Маск и его SpacesХ, это перспективное направление. А что если строительство сетей связи для глобального покрытия быстрым интернетом, используя тысячи низкоорбитальных спутников, является чем-то очень важным.

В то же время космическое направление в целом сопряжено с множеством рисков для инвесторов – начиная от технических решений и заканчивая конвертацией инвестиций в рентабельный бизнес. Инвесторам, как в случае с любой другой отраслью, следует обращать внимание на долгосрочную генерацию дужных потоков. Но чрезмерная романтика вокруг космоса порой мешает точной оценке компаний.

В качестве примера можно посмотреть на акции компании Virgin Galactic (SPCE), которая планирует запуски в космос частных туристов и исследователей. На сегодняшний день компания продолжает проводить испытания, а финансовая отчетность показывает убыток в чистом виде. Сочетание положительных эмоций вокруг компании и отсутствие положительного финансового результата в совокупности рождают высокую волатильность в стоимости акций. Например, в 2021 году акции компании торговались в диапазоне $23-$62. Недавняя цена составляла около $29 за акцию.

Что же можно сделать, если космос имеет столько перспективных направлений, но в случаях с индивидуальными компаниями представляет высокий риск для инвесторов? Логично в таком случае посмотреть на инструмент, который делает ставку на развитие космической отрасли в целом. Таковым инструментом обычно служит ETF. В данном случае это Procure Space ETF (UFO), который отражает поведение индекса «S-Network Space Index». ETF включает около 30 компаний, связанных с космической тематикой, например, Virgin Galactic (SPCE), Boeing (BA), Iridium Communications (IRDM). Это снижает риски присущие индивидуальными компаниями и более полноценно отражает поведение отрасли.