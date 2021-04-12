В пятницу котировки золота опустились ниже уровня поддержки $1 745 за унцию и консолидировались вблизи $1 740 за унцию, в то время как доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,66%. Пара EUR/USD тоже упала ниже 1,190, оказывая давление на золото. Индекс цен производителей в США в марте повысился значительнее, чем ожидалось — на 1,0%, хотя консенсус-прогноз предполагал рост всего на 0,5% по сравнению с февралем. За 12 месяцев по март включительно индекс цен производителей поднялся на 4,2%. Ранее столь существенный годовой рост этого индикатора был зафиксирован в сентябре 2011 года. В итоге доходности гособлигаций США повысились, а цены на золото оказались под давлением, т. к. инвесторы начинают опасаться ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в связи с ускорением инфляции. В воскресном интервью телеканалу CBS глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что экономика США находится в "точке перелома": в ближайшие месяцы ожидается экономическое оживление и появление новых рабочих мест, однако есть риск, что слишком поспешная отмена карантинных ограничений спровоцирует дальнейший рост заболеваемости. В целом выступление Джерома Пауэлла соответствовало риторике Федрезерва и не оказало существенной поддержки ценам во время торгов в понедельник.

Сегодня во время азиатской торговой сессии золото подешевело до $1 735 за унцию и котируется на этом уровне на момент подготовки нашего обзора. Доходности гособлигаций США по-прежнему являются основным сдерживающим фактором для цен на золото. На этой неделе пройдет несколько аукционов по размещению гособлигаций США, так что их доходность может подняться, что окажет давление на котировки золота в ближайшем будущем. Завтра инвесторы ждут данных по ИПЦ в США за март, в среду — выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Помимо этого, ожидается публикация Бежевой книги Федрезерва, статистики за март по розничным продажам, промышленному производству и началу строительства жилых домов в США, а также ИПЦ еврозоны за март. Сегодня в центре внимания будут данные по розничным продажам в еврозоне за февраль и аукцион по размещению 10-летних гособлигаций США. Мы полагаем, что цены на золото могут протестировать поддержку на отметке $1 720 за унцию, а их рост выше уровня сопротивления $1 745 за унцию маловероятен.