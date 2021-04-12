Выступление Пауэлла и данные по инфляции в США: начало недели на рынках
В эти выходные в программе 60 минут выступил руководитель ФРС США Д.Пауэлл. Основная идея его выступления – американская экономика на переломе, от короновирусного шока к полноценной экспансии. В общем, сигнал достаточно нечеткий, так как нет ориентиров по изменению монетарной политики.
Реакция на рынке в понедельник соответствующая: доллар на мировом рынке без изменений, доходность казначейских облигаций так же на месте. Думаю, гораздо важнее для рынка будут данные по потребительской инфляции в США, которые выйдут во вторник.
Если цифры значительно превысят уровень 2%, консенсус 2.5% г\г, то это будет первый тревожный звонок для ФРС и для инвесторов. Как известно, если гора не идет к Магомету…, то есть, если ФРС не будет двигаться за инфляцией, то рынок сам пойдет за инфляцией.
В этом случае для американского центробанка нормализовать монетарную политику без серьезного стресса на фондовом рынке будет сложно. Ну мы в России следим еще и за геополитикой, за событиями вокруг Украины, где любое обострение вызывает нервный выход инвесторов из российских активов.
Тут стоит вспомнить старую избитую истину – лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А хотелось закончить на оптимистичной ноте.
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