В лидерах роста к середине сессии были акции ГМК "Норильский никель" (+4,38%) и бумаги Северстали (+3,3%). Котировки РУСАЛа прибавили 3,28%. В лидерах снижения находились акции РусГидро (-0,69%) и бумаги М. Видео (-0,50%).

Акции Норникеля в начале новой недели получили дополнительную поддержку от заявления компании о намерении до мая в полной мере восстановить добычу на руднике "Октябрьский", а также к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске. Новости благоприятно сказались и на бумагах РУСАЛа.

C технической точки зрения акции Норникеля с конца марта также чувствуют себя гораздо увереннее и продолжают восстановление с минимумов. На дневном графике бумаги преодолели верхнюю полосу Боллинджера дневного графика (район 25 тыс. руб.), в связи с чем краткосрочно выглядят перекупленными и могут в ближайшие дни снизиться к 24 400 – 25 000 руб. в рамках коррекции. При способности устоять выше 24 4000 руб. по итогам недели акции, однако, сохраняют среднесрочный настрой на рост и неплохие шансы на возвращение февральскому пику 28 224 руб. с промежуточной целью повышения 27 100 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика).