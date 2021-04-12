На утренней сессии рубль снижался из-за негативного внешнего фона, обновляя пятничный минимум. Затем российская валюта перешла к восстановлению, ускорив рост в начале основных торгов благодаря отскоку нефти.

Мировые рынки с начала дня снижались, реагируя на тяжелую ситуацию с коронавирусом в Индии и некоторых других странах. Дополнительным негативом выступает информационное противостояние США и Китая. На этот раз американский генерал обвинил Пекин в намерении захватить Тайвань и в претензиях на мировое лидерство.

Поддержку всем рублевым активам оказали сообщения СМИ о возможных российско-украинских переговорах по ситуации вокруг Донбасса. Это вызвало мощное восходящее движение рубля, в результате которого он вышел в умеренный плюс.

Правда, в Кремле сообщили, что не получали соответствующего предложения от украинской стороны. Поэтому вслед за мощным восходящим движением рубль существенно откатился от достигнутых вершин, но сохранил основные достижения торгов.

Развивающиеся валюты поначалу активно снижались, но после старта основной российской сессии резко повысились благодаря просадке доллара. В результате некоторые представители сектора вышли в плюс.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку скорректировать провал. В самом начале торгов индекс гособлигаций RGBI активно повышался, но затем сдал позиции, оставаясь в умеренном плюсе.

Нефть развернулась вверх

В первой половине дня нефтяные цены планомерно снижались, но после открытия основной российской сессии перешли к активному подъему. Сейчас Brent прибавляет 1,1% около отметки $63,7.

Котировки нефти пытаются выйти вверх из консолидации, начавшейся еще в середине марта после обвала с многомесячных вершин. Пока удалось преодолеть верхнюю границу более узкого недельного диапазона, чему способствовало резкое снижение доллара и общее улучшение ситуации на глобальных рынках. Однако для формирования нефтяными ценами более устойчивой тенденции необходимо появление отчетливых сигналов о перспективах восстановления мирового спроса на нефть.

Доллар вновь под давлением

Поначалу американская валюта умеренно повышалась, но после старта основной российской сессии стала быстро снижаться. В результате индекс доллара (DXY) приблизился к трехнедельному минимуму, теряя сейчас 0,15% немного выше уровня 92 п.

Европейская валюта в начале дня находилась пол давлением, но после открытия у нас основных торгов стала активно повышаться. В данный момент пара EUR/USD находится немного выше уровня 1,190, прибавляя 0,15%.

Техническая картина

Пара USD/RUB не сумела развить волну роста, опустившись к уровню 77 руб. и сейчас пытается от него отскочить. Увеличивается вероятность консолидации в диапазоне 76,62–77,93, о выходе из которого будет свидетельствовать закрытие часовой свечки за пределами данного коридора.