В понедельник на рынке ОФЗ преобладали умеренные покупки. Кривая доходности гособлигаций срочностью 5 — 15 лет сместилась вниз на 5 б.п после рост на 19 б.п. на прошлой неделе. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,28% годовых Позитивным фактором для рынка стало отсутствие новостей по эскалации конфликта на Востоке Украины. Также инвесторы отыгрывали снижение доходности локальных гособлигаций развивающихся стран, прошедшее на прошлой неделе.

ЦБР вчера сообщил, что объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ в марте снизился на 125 млрд руб. Продажи гособлигаций нерезидентами на вторичке и большой объем размещения нового госдолга Минфином оказывают давление на цены ОФЗ. План Минфина на второй квартал предполагает продажу нового госдолга на 1 трлн руб. При наличии геополитических рисков вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ около достигнутых уровней.