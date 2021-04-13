ОФЗ восстановили часть потерь прошлой недели
В понедельник на рынке ОФЗ преобладали умеренные покупки. Кривая доходности гособлигаций срочностью 5 — 15 лет сместилась вниз на 5 б.п после рост на 19 б.п. на прошлой неделе. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,28% годовых Позитивным фактором для рынка стало отсутствие новостей по эскалации конфликта на Востоке Украины. Также инвесторы отыгрывали снижение доходности локальных гособлигаций развивающихся стран, прошедшее на прошлой неделе.
ЦБР вчера сообщил, что объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ в марте снизился на 125 млрд руб. Продажи гособлигаций нерезидентами на вторичке и большой объем размещения нового госдолга Минфином оказывают давление на цены ОФЗ. План Минфина на второй квартал предполагает продажу нового госдолга на 1 трлн руб. При наличии геополитических рисков вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ около достигнутых уровней.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210413/833449959.html