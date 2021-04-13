Неделя на мировых рынках началась с консолидации у максимальных значений в отсутствии поводов для направленного движения.

В отсутствии важной макроэкономической статистики, способной существенно повлиять на динамику рынков, инвесторы продолжили внимательно следить за ситуацией с инфляционными ожиданиями и доходностью казначейских облигаций США. Так, вчера прошел аукцион по размещению 3-х и 10-летних бумаг, однако, учитывая достаточно хороший спрос, предложение нового госдолга не оказало существенного влияния на доходности по 10-леткам, которая продолжает находиться ниже отметки 1,7%. В результате, аукционы не привели к активизации продаж в рисковых активах. Плюс к этому, инвесторы перешли в режим ожидания старта сезона отчетностей компаний в США за первый квартал 2021 года, который на этой неделе откроют банки и финансовые компании.

На таком фоне по итогам понедельника индекс MSCI World снизился на 0,1%, удержав позиции вблизи исторических максимумов. Европейские рынки по итогам дня снизились в пределах 0,3%, а в США Dow Jones потерял 0,2%, S&P500 практически не изменился. При этом развивающиеся рынки в понедельник выглядели слабее, а MSCI EM снизился на 0,6% на фоне сильного падения рынков акций в отдельных странах, включая Индию, где сохраняется сложная ситуация с коронавирусом.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Азиатские площадки растут в пределах 1%. Исключением выступает рынок Китая (-0.4%), снижающийся на фоне слабых данных по торговому балансу. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 63,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать существенное влияние на динамику мировых рынков выделим публикацию индекса экономических настроений в Германии и статистику по индексу потребительских цен в США.

По итогам понедельника индекс МосБиржи вырос на 1,1%. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях на старте торгов, что позволит рынку сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе дня позитивные настроения на российском рынке могут сохраниться, что будет способствовать дальнейшему подъему индекса МосБиржи. При этом закрытие нашего рынка определит изменение внешней конъюнктуры на фоне публикации макростатистики из США.

В понедельник доллар снизился по отношению к рублю на 0,1%, евро прибавил символические 0,03%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции в районе 77,4 рубля. В дальнейшем, в случае снижения геополитической напряженности, российская валюта может предпринять попытку перехода к укреплению на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть, что приведет к отступлению доллар в район 77 рублей. При этом, мы ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 75-77,5 рубля, который останется для нее актуальным в ближайшие сессии.