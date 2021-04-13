Российский рынок акций в понедельник показал уверенный подъем, опередив многие западные площадки.

Отсутствие обострений на геополитическом фронте с течением времени вновь возвращает аппетит к риску среди инвесторов. После сильного отставания прошлой недели вчера наш рынок сумел показать опережающую восходящую динамику. Европейские и американские индексы показали преимущественно нейтральную динамику. На нефтяном рынке амплитуда колебаний немного выросла, но по итогам дня фьючерсы Brent остались на прежних уровнях около $63.

Мы уже много раз писали, что инвесторы достаточно быстро адаптируются и привыкают к геополитическим рискам, а затем в условиях спокойного фона начинают отыгрывать накопленное отставание.

В лидерах роста оказались голубые фишки, второй эшелон выглядел гораздо скромнее. Учитывая стабильно высокий курс USD/RUB, который остался в районе 77–77,5, не удивительно, что повышенный спрос был сосредоточен в акциях экспортеров. Главным образом интерес проявляется к сектору металлургии. Отраслевой индекс вчера вырос на 2,4% и поднялся до рекордных за всю историю отметок.

Обращаю внимание, что уже четыре сессии оборот торгов в бумагах индекса металлургии и добычи оказывается выше, чем у традиционного лидера нефтегазового сектора. Отчасти это результат от высокой активности в акциях ГМК.

С начала прошлого года металлурги показали наиболее сильную динамику на нашем рынке прибавив 52%. Сейчас в условиях слабого рубля, комфортных цен на металлы и высоких ожидаемых дивидендов в среднем по сектору именно такие истории выбирают многие инвесторы. Скорее всего, фокус внимания инвесторов вновь сместится в сторону внутренних историй (банки, ритейл, некоторые энергетики) лишь в случае более устойчивого укрепления рубля при спуске доллар ниже 76–77.

По индексу МосБиржи общая картина по итогам вчерашнего подъема не изменилась. Тем не менее локальный импульс роста добавляет уверенность в актуальности среднесрочной восходящей тенденции. Ближайшие ориентиры наверху расположены в районе исторических максимумов 3600–3620. Об ухудшении картины можно будет рассуждать лишь в случае закрепления ниже 3440–3450 п.

Что касается пары USD/RUB, то без обострения геополитической ситуации причин для дальнейшего роста пока не наблюдается. Цены на нефть остаются стабильными. Чем дольше сохраняется относительно спокойный внешний фон, тем сильнее курс будет тянуться вниз к более справедливым фундаментальным значениям.

В фокусе

Северсталь (+4,5%), НЛМК (+3,9%), ММК (+4,5%). Стальной сектор остается лидером на российском рынке. Бумаги продолжают пользоваться популярностью за счет роста цен на сталь. Несмотря на сильную перекупленность и регулярное обновление исторических максимумов, при текущей конъюнктуре на рынке стали акции компаний сложно назвать дорогими. Наоборот, при сохранении цен на продукцию в течение 12 месяцев все еще предполагается дивидендная доходность выше 20%. Во II полугодии цены на сталь, вероятно, снизятся, но даже с учетом этого бумаги сектора не выглядят переоцененными. Перегретость носит лишь локальный технический характер.

Норникель (+4,2%). Компания сообщила, что возобновила добычу на руднике Октябрьский после подтопления. Восстановление идет с опережением ранее намеченных сроков. Загрузка рудника уже достигла 60% от планового уровня. Новость позитивна, ведь минимизируются риски срыва сроков восстановления работ, а отклонение от первоначального производственного плана на 2021 г. может быть не таким существенным. Ближайшая область торможения волны роста может проходить в районе 26–27 тыс. руб.

Русал (+2,7%). Акции впервые преодолели отметку в 50 руб. Поддержку оказывает подъем цен на акции ГМК и снижение производственных рисков для этой компании. Кроме того, цена тонны алюминия в рублях сейчас находится на историческом максимуме — 175,2 тыс. руб. Это на 39% выше, чем в среднем в 2020 г. Следующие ориентиры по акциям расположены на 53 и 56,5–57,5 руб.

ПИК (+3,4%). После непродолжительной консолидации акции строительной компании продолжили движение наверх. В рамках восходящего тренда последних кварталов бумаги ПИК крайне неохотно корректируются вниз. Снятие перекупленности проходит за счет локальных боковиков, после чего подъем продолжается. И хотя долгосрочный взгляд на развитие бизнеса компании остается позитивным, в моменте по цене около 950 руб. акции уже не выглядят недооцененными. К тому же впереди наступает период некоторой неопределенности на строительном рынке, когда может просесть спрос на новостройки вместе с завершением льготной программы ипотеки и общего роста процентных ставок в экономике. Плюс свою роль на снижении спроса сыграют уже сильно выросшие цены на недвижимость и строительные материалы.

Детский мир (+2,9%). Акции возвращаются к рекордным отметкам. Ключевой рубеж сопротивления уже совсем рядом — это район 150 руб. Около него возможно торможение восходящей тенденции, но если говорить о горизонте года, то пространство для дальнейшего подъема сохраняется, учитывая уверенные темпы роста бизнеса и высокие дивиденды компании.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $63,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет несущественно выше уровня закрытия понедельника.



