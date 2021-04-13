Геополитическое послабление помогает рублю удерживать позиции

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, немного дорожает нефть и большинство азиатских индексов в плюсе. С другой, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 1,70%, промышленные металлы под давлением. AUD и NZD теряют до 0,3% против валюты США. Индекс доллара растёт на 0,15% и стремится к отметке 92,30 п. Однако рубль на утренней сессии пока не торопится слабеть и даже укрепляется против евро. Тем не менее, день может оказаться неспокойным на фоне публикации данных по инфляции в США.

ГМК «Норникель» опережает планы, а сталевары цены

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,05% до 3522,65 п., а РТС на 1,04% до 1432,48 п. Начинались торги довольно вялым снижением, но затем ситуацию перевернули новости геополитики и корпоративные сообщения. Сначала поступила информация о том, что офис президента Украины запросил переговоры с главой российского государства. Затем уже ГМК «Норникель» сообщил о возобновлении добычи на руднике «Октябрьский», а также на выход до 60% мощности ранее запланированного. Однако не только ГМК «Норникель» радовали рынок, но и производители стали, которые повышают цены в соответствии с мировой ситуацией. Как следствие, сектор металлов и добычи вырос на 2,38%. Бумаги ММК подорожали на 4,46%, «Северстали» на 4,3%, НЛМК на 3,88%, а ГМК «Норникель» на 3,85%. НЛМК опубликовал операционную отчётность, согласно которой производство стали выросло на 12% в квартальном и на 4% в годовом выражении. Продажи снизились, но компания объясняет это погодными факторами и планирует реализовать накопившиеся излишки в II квартале. Сектор нефти и газа вырос на 0,66%. В отраслевом индексе лидировали бумаги «ЛУКОЙЛ», показавшие рост более 1,1%. «НОВАТЭК» опубликовал операционную отчётность за I квартал. Добыча углеводородов выросла на 5,3% по сравнению с I кварталом 2020 года. Реализация внутри страны увеличилась на 7,2%, Общий объём реализации увеличился на 3,6%. Бумаги «НОВАТЭК» прибавляли около 0,5%. Бумаги «Аэрофлота» немного подорожали, хотя правительство объявило о приостановке полётов в Турцию на полтора месяца. Однако запрет, в основном, касается чартерных перевозок, а не регулярных рейсов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 95,305 млрд рублей по сравнению с 86 млрд рублей на предыдущих торгах.

Геополитическое послабление помогает рублю удерживать позиции

Рубль в течение дня торговался в диапазоне 77,75 и 77,07 за доллар. В утренние часы он слабел, но сообщение о возможных переговорах по проблематике юго-востока Украины помогло ему немного укрепить свои позиции. Однако говорить о полном снятии геополитических рисков будет преждевременно. Нерезиденты пока не торопятся на отечественный рынок долга. По данным ЦБ РФ, за март доля нерезидентов в ОФЗ сократилась на 1,8 процентного пункта до 20,2%. Доля в ОФЗ с постоянным доходом сократилась за месяц на 3,4 процентного пункта до 31,7%. Основными покупателями ОФЗ выступали системно значимые финансовые организации РФ, а доля нерезидентов упала до 9,6%. Однако в этом процессе есть и положительный момент. Сокращение доли нерезидентов снижает внешние риски для рынка долга. Если же внешние условия улучшатся, а доходность будет привлекательной для “Carry Trade”, то приток средств нерезидентов в ОФЗ способен существенно укрепить курс рубля. Внешний фон характеризовался относительной стабильностью индекса доллара, а вот доходности по 10-летним казначейским обязательствам США выросли до 1,68% по сравнению с 1,66% в утренние часы. AUD, NZD и CAD были склонны к ослаблению против валюты США. Таким образом, можно говорить, что рубль всё же реагирует на ожидания смягчения внешнеполитических рисков. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,01% до 77,38, а евро укреплялся на 0,03% до 92,17.

Американские политики спорят о проблемах лингвистики на $2,2 трлн

Американские торги прошли в спокойном снижении. Впрочем, если обратить внимание на производителей процессоров, то акции AMD потеряли 5,05%, а Intel 4,18%. С другой стороны производитель микросхем и видеокарт Nvidia (+5,6%) сообщила, что данные по выручке уже превышают первоначальные ожидания и такая ситуация может сохраниться до конца года. Microsoft (+0,02%) объявила о покупке Nuance Communications (+15,95%), которая занимается технологиями распознавания и синтеза речи. Сделка оценивается в $16 млрд. В целом, сектор технологий упал на 0,48%. Непосредственное давление на акции данного сектора оказал рост доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 1,68%. Самые большие потери были в энергетике (-0,94%), а самый сильный рост в цикличных товарах (+0,56%) и недвижимости (+0,55%.

Президент США Джо Байден провёл межпартийное совещание, на котором американские политики занимались вопросами лингвистики. В частности, республиканцы полагают, что инфраструктура относится лишь к дорогам, мостам и прочим транспортным проблемам. В новом плане демократов под инфраструктуру попадает широкополосный доступ в интернет, водоснабжение, а также электросети. Лидер меньшинства республиканцев в Сенате Митч Макконнелл обвинил демократов в том, что они готовы назвать всё инфраструктурой. Радикальные группы демократов даже хотят включить в инфраструктурный план более широкие меры по борьбе с климатом. Соответственно, республиканцы выразили готовность поддержать предложения Байдена, если план будет сокращён до традиционных инфраструктурных проблем, а корпоративный налог останется на уровне 21%. Похоже, что администрации Белого дома вновь придётся проталкивать план через пересмотр бюджета и использовать голос вице-президента Камалы Харрис в качестве аргумента большинства в Сенате. Впрочем, кроме трудностей законодательного плана рынок готовиться столкнуться с всплеском инфляции. Уже во вторник появятся данные по потребительским ценам и они могут неприятно удивить.

Российский «Спутник V» улучшил настроения в Индии, но заявления ВОЗ остаются тревожными

Акции Alibaba продолжают свой рост в Гонконге. Инвесторы рассчитывают, что штраф на 18,23 млрд юаней это последняя неприятность от правительства, поскольку компания согласилась провести ревизию всех проблемных вопросов. В частности, дочерняя компания финансовых технологий Ant Group проведёт реструктуризацию и станет финансовым холдингом. В самом Китае вышли данные по экспорту и импорту. В марте экспорт вырос на 30,6% при ожиданиях 35,5%, а импорт на 38,1% при ожиданиях 23,3%. Положительное сальдо торгового баланса составило всего $13,8 млрд. В Индии рынок попытался отыграть часть потерь предыдущего дня. Новости об одобрении российской вакцины «Спутник V» помогла акциям локального партнёра РФПИ в Индии Dr Reddy’s Labs подорожать на 3%. В Южной Корее покупки осуществляли преимущественно нерезиденты. Основной рост обеспечили акции Samsung Electronics и SK Hynix, которые подорожали почти на 1%. Однако оптимизм Азии может оказаться небольшой передышкой. Всемирная Организация Здравоохранения заявляет, что пандемия пока не ослабевает. Ежедневно в мире фиксируется до 4,4 млн новых случаев.

Нефтяной рынок под впечатлением китайского импорта, геополитики и ожиданий сокращения запасов в США

Нефть пыталась дорожать на ожиданиях сокращения запасов в США. Во всяком случае, на это указывают предварительные результаты опроса Reuters. Есть и другие поводы проявлять осторожность с продажами. В понедельник йеменские хуситы сообщили об атаки на Саудовскую Аравию с помощью 17 беспилотников и двух баллистических ракет. Однако прямых подтверждений какого-либо ущерба нефтяной инфраструктуре не было. Китайский импорт нефти в марте оказался на 21% выше, чем год назад, и составил 11,69 млн бар. в сутки по сравнению с 11,73 млн бар. в сутки в феврале. Экспорт топлива из КНР вырос до 6,83 млн тонн по сравнению с 5,3 млн тонн в феврале. Если же говорить о полном квартале, то импорт нефти Китаем вырос до 11,29 млн бар. с 10,2 млн бар. год назад. Однако в апреле объёмы импорта могут сократиться на фоне профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах. Также обратим внимание на то, что импорт меди в марте вырос на 25% в годовом выражении. В I квартале импорт меди увеличился на 11,9% до 1,44 млн тонн, что является максимальным объёмом с начала 2008 года.



