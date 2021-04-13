Цены на нефть поддерживает статистика по Китаю
Цены на нефть смогли выйти вчера за пределы верхней границы «боковика» 60-63 долл./барр. Но вряд ли импульс к росту стоит рассматривать как существенный. Сегодня поддержку сырью обеспечивает неплохая статистика по Китаю, где импорт сырой нефти за март подскочил на 21% г/г. Но это следствие низкой базы прошлого года, поэтому не может считаться отражением устойчивого спроса в этом году. Сегодня в фокусе статистика по запасам от API, завтра — от Минэнерго США. Ожидаем снижения запасов сырой нефти и роста запасов бензинов и дистиллятов. Полагаем, что цены на нефть Brent вернутся обратно в 60-63 долл./барр. на фоне статистики и неочевидных идей для роста.
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