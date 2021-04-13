Цены на нефть в понедельник незначительно подросли на фоне неподтвержденных заявлений о том, что йеменское движение хуситов атаковало нефтегазовые объекты Саудовской Аравии. Лидер движения хуситов заявил в своем Twitter, что 10 запущенных ими дронов обстреляли нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) саудовской госкомпании Saudi Aramco. Подтверждения от потерпевшей стороны пока не последовало.

Подобные новости всегда встречаются рынком с готовностью делать ставки на краткосрочный рост нефти. Один из наиболее ярких прецедентов произошел в сентябре 2019 г., когда из-за атаки на саудовский НПЗ произошел взрыв и добыча в королевстве сократилась вдвое в течение нескольких недель. В тот момент цены на нефть подскочили сразу на 15% всего за один день.

В этот раз реакция рынка была сдержанной, поскольку серьезных перебоев не ожидается. Фьючерсы Brent остались в рамках прежнего торгового диапазона, лишь немного сместившись вверх. По совокупности факторов коррекционные риски по-прежнему преобладают. В случае очередного спуска ниже $61 котировки могут ускорить снижение и достичь зоны $57,5–59 за баррель. При этом причин для более глубокого снижения пока не наблюдается.

В понедельник Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) в рамках ежемесячного отчета Drilling Productivity Report представило обновленные прогнозы по сланцевой добыче в апреле и мае.

Прогноз по добыче нефти на 7 ключевых сланцевых бассейнах в апреле был пересмотрен в сторону увеличения с 7 458 до 7 600 тыс. баррелей в сутки (б/с). В мае ожидается дальнейший рост до 7 613 тыс. б/с. Апрельский прогноз по добыче газа также был повышен, но в мае ожидается небольшое снижение.

Отдача от каждой новой пробуренной скважины в апреле может вырасти до 1 125 б/с против более ранней оценки 1 004 б/с. В мае ожидается показатель на уровне 1 122 б/с. Число пробуренных, но не завершенных скважин по итогам марта сократилось на 177 скважин до 6 912.

Сокращение DUC обусловлено тем, что в условиях недостаточного объема бурения нефтяные компании задействуют резервные скважины для поддержания стабильного уровня добычи. По мере роста числа буровых установок использование DUC сокращалось, что хорошо видно по гистограмме на графике с октября 2020 по февраль 2021 г. В марте этот тренд прервался очередным скачком числа отработанных DUC, хотя число буровых выросло на 27 уст. до 337 уст. В совокупности с повышением прогнозов по сланцевой добыче это говорит о потенциале более быстрого, чем ожидалось, восстановления производства в США. Для цен на нефть это негатив, поскольку более высокий уровень предложения может оказать давление на рыночный баланс.

Между тем стало известно о том, что азиатские покупатели сокращают закупки нефти из Саудовской Аравии. Сокращение закупок обусловлено как техобслуживанием на НПЗ, так и высоким уровнем цен. Четыре индийских НПЗ сократили майские закупки саудовской нефти на 36% на фоне напряженности во взаимоотношениях стран. Ранее индийский представитель призывал королевство увеличить добычу, чтобы снизить повышательное давление на цены.

Как минимум, один китайский и один японский НПЗ сократили майские закупки из-за высоких отпускных цен. Еще один японский НПЗ будет закрыт на техническое обслуживание. Сокращение азиатских закупок на фоне решения королевства увеличить добычу в мае на 350 000 б/с может оказать давление на цены.

Сегодня ожидается публикация ежемесячного отчета по рынку нефти от ОПЕК — Monthly Oil Market Report. Традиционно, в фокусе внимания прогнозы по спросу и оценка исполнения картелем сделки по сокращению добычи. Также интерес представляет прогноз по добыче в странах не из ОПЕК.