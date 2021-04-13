Сектор российских еврооблигаций: стабилизация. Опасения быстрого роста инфляции пока уменьшились, что способствовало стабилизации доходности UST. На этом фоне суверенные долларовые кривые развивающихся стран показывают в последнее время нейтральную динамику. Компания «Совкомфлот» начнет 14 апреля встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить семилетние евробонды в долларах. Одновременно компания принимает до 19 апреля заявки на выкуп евробондов с погашением в 2023 году на сумму до 400 млн. Цена выкупа установлена на уровне 107,125% от номинала. Вообще, нас несколько удивляет пассивность российских эмитентов на первичном рынке. Дело в том, что рост доходностей американских трежерис побудил многих заёмщиков ускорить свои планы по заимствованиям, что отразилось в рекордных объёмах размещений в I квартале 2020 года в США и Европе. Так, высокорискованные корпорации в США с января по март продали бумаг на рекордные $145 млрд., в Европе – на €33 млрд.

Сектор ОФЗ: небольшой отскок. Согласно данным ЦБ, доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за март 2021 года снизилась на 1,8 п. п. – до 20,2%, а объем вложений сокра¬тился на 125 млрд руб. По-видимому, исход нерезидентов из российского рублевого госдолга в той или иной мере в перспективе ближайших двух месяцев продолжится. Если исходить из данных ЦБ, то с начала 2021 года нерезиденты сократили свои портфели в ОФЗ примерно на 200 млрд руб., тогда как, например, в 2018 году – когда над рынком также довлела тема санкций – они распродали бумаг на 550 млрд руб.