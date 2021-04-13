Общий оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже вчера составил всего 11,1 млрд руб., или около 40% от среднедневного оборота за прошлую неделю. По итогам сессии среднесрочные и длинные бумаги снизились в доходности на 3–4 бп, короткие закрылись практически без изменений. Котировки 10-летних ОФЗ выросли на 0,2 пп. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ торговались наравне с длинными облигациями Венгрии и Бразилии. В среднем же облигации EM повысились в доходности на 1 бп.

Возможно, участники рынка решили занять выжидательную позицию перед сегодняшним объявлением Минфином параметров регулярных аукционов. Завтра наступает срок погашения выпуска ОФЗ-26205 на 150 млрд руб., и мы полагаем, что, несмотря на волатильность, Минфин не станет пропускать завтрашний аукцион. Если Минфин посчитает, что у держателей ОФЗ-26205 нет сильного желания увеличивать дюрацию, он может предложить инвесторам 2-летний ОФЗ-25084 в объеме доступных для размещения остатков (248,5 млрд руб.). Последний раз ОФЗ-25084 размещался в мае 2020 г. Но не исключено, что вместо него Минфин предложит 7-летний ОФЗ-26236 и 4-летний ОФЗ-26234. Мы ожидаем, что основными покупателями на аукционе опять будут крупнейшие российские банки.



