ОФЗ: низкая активность
Общий оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже вчера составил всего 11,1 млрд руб., или около 40% от среднедневного оборота за прошлую неделю. По итогам сессии среднесрочные и длинные бумаги снизились в доходности на 3–4 бп, короткие закрылись практически без изменений. Котировки 10-летних ОФЗ выросли на 0,2 пп. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ торговались наравне с длинными облигациями Венгрии и Бразилии. В среднем же облигации EM повысились в доходности на 1 бп.
Возможно, участники рынка решили занять выжидательную позицию перед сегодняшним объявлением Минфином параметров регулярных аукционов. Завтра наступает срок погашения выпуска ОФЗ-26205 на 150 млрд руб., и мы полагаем, что, несмотря на волатильность, Минфин не станет пропускать завтрашний аукцион. Если Минфин посчитает, что у держателей ОФЗ-26205 нет сильного желания увеличивать дюрацию, он может предложить инвесторам 2-летний ОФЗ-25084 в объеме доступных для размещения остатков (248,5 млрд руб.). Последний раз ОФЗ-25084 размещался в мае 2020 г. Но не исключено, что вместо него Минфин предложит 7-летний ОФЗ-26236 и 4-летний ОФЗ-26234. Мы ожидаем, что основными покупателями на аукционе опять будут крупнейшие российские банки.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210413/833450531.html